¡Crece la oposición a Gianni Infantino! Escocia se suma al bloque que desafía al presidente de FIFA

Gianni Infantino enfrenta una división en la FIFA previo a las elecciones de marzo 2027 donde buscará extender su etapa como presidente del organismo

La relación con Donald Trump le complicó la vida a Gianni Infantino | Reuters

La Federación Escocesa de Fútbol dio la espalda a Gianni Infantino y se sumó al bloque de asociaciones que no respaldará su candidatura en las próximas elecciones de la FIFA. Ian Maxwell, presidente de la SFA, confirmó este lunes 17 de agosto que Escocia no tiene previsto votar por el dirigente suizo en los comicios de marzo de 2027.

Maxwell presentó a Sebastian Pocognoli como nuevo técnico de la selección escocesa y aprovechó el acto para fijar la postura de la federación sobre la gestión de Infantino. El presidente de la SFA aseguró que su organización está alineada con la UEFA, que en las últimas semanas ha expresado una pérdida de confianza hacia la FIFA por algunas de las decisiones adoptadas bajo el mandato del suizo.

“La posición de la federación escocesa ha sido muy clara desde que las federaciones de la UEFA se reunieron. Estamos alineados con la posición de la UEFA”, señaló Ian Maxwell. El dirigente agregó que Escocia no respaldará la continuidad de Infantino: “No votaremos a favor de la reelección de Infantino en 2027”.

MAS INFORMACIÓN: Irlanda retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA por falta de transparencia

La postura escocesa se suma a la de otras federaciones que ya han marcado distancia con el presidente de la FIFA. UEFA, AFC y Concacaf difundieron hace algunos días una carta en la que manifestaron su rechazo a varias decisiones recientes del organismo, mientras Inglaterra, Gales, República de Irlanda y ahora Escocia dejaron claro que no tienen previsto apoyar la candidatura de Infantino.

El escenario electoral todavía puede cambiar, ya que el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA concluirá el 18 de noviembre. Hasta el momento, ningún otro dirigente ha declarado públicamente su intención de competir por el puesto, por lo que el suizo continúa como el único candidato conocido para los comicios programados para marzo de 2027.

Uno de los principales focos de tensión durante su gestión fue el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba ceder el 20 por ciento de los derechos de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes a fondos de inversión privada. La operación pretendía generar hasta 4 mil 200 millones de dólares para repartir entre las 211 asociaciones miembro de la FIFA, pero provocó una fuerte oposición dentro del organismo.

MAS INFORMACIÓN: Acusan que las federaciones pequeñas tendrían miedo de perder fondos de FIFA si se pronuncian contra Infantino

La propuesta también recibió cuestionamientos por los vínculos de uno de los fondos interesados con el hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Ante la resistencia de varias federaciones, que rechazaron la entrada de capital privado en las principales competencias de la FIFA y criticaron la falta de una consulta previa, el organismo terminó por retirar el proyecto. Ahora, la negativa de Escocia confirma que el descontento con Gianni Infantino mantiene abierto un frente opositor que podría crecer antes de las elecciones.

Te puede interesar: