La gran diferencia de distancia recorrida para las semifinalistas del Mundial 2026

Inglaterra supera los 16,000 kilómetros de viaje antes de semifinales, mientras Francia recorrió menos de 4,000 en su camino por el torneo

¿Quién es el semifinalista con más kilómetros recorridos en el Mundial? | Reuters

El Mundial 2026 llevó la competencia a tres países y obligó a las selecciones a adaptarse a traslados que, en algunos casos, cruzaron todo un continente. La distribución de las sedes provocó diferencias importantes entre los cuatro semifinalistas, con recorridos determinados por la ciudad de concentración, los partidos de la fase de grupos y el camino asignado en las rondas de eliminación directa.

Inglaterra, Argentina, España y Francia llegaron a la antesala de la final después de seis partidos, pero con una carga de viajes muy distinta. Mientras el conjunto inglés acumuló cerca de 16,000 kilómetros y pasó por seis ciudades, los franceses permanecieron prácticamente todo el torneo en el corredor de la Costa Este y recorrieron menos de 3,200 antes de asegurar su lugar entre los cuatro mejores.

Inglaterra, el semifinalista que más ha viajado en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra estableció su base en Kansas City, una decisión que multiplicó sus desplazamientos debido a los regresos a la concentración después de cada partido. El equipo de Thomas Tuchel comenzó su participación el 17 de junio en Dallas, donde venció 4-2 a Croacia, antes de trasladarse a Boston para empatar sin goles frente a Ghana seis días después.

El cierre de la fase de grupos llevó a los ingleses hasta New York/New Jersey para enfrentar a Panamá. Inglaterra ganó 2-0 el 27 de junio y avanzó a las eliminatorias, pero su calendario mantuvo la tendencia de largos recorridos. El 1 de julio jugó en Atlanta y derrotó 2-1 a República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final.

La siguiente escala fue la Ciudad de México. Inglaterra se presentó el 5 de julio en el Estadio Azteca y eliminó a México con un triunfo 3-2, con doblete de Jude Bellingham y un penal convertido por Harry Kane. Después tuvo que trasladarse a Miami, donde venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final y confirmó su clasificación a semifinales.

El recorrido inglés hasta los cuartos de final se estima en 16,000 kilómetros, con viajes entre Kansas City, Dallas, Boston, New York/New Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami. Ningún otro cuartofinalista superó esa cifra. Ahora, Inglaterra debe volver a Atlanta para enfrentar a Argentina el 15 de julio por un lugar en la final.

España dejó Chattanooga y comenzó una larga ruta en las eliminatorias

España inició el Mundial con su concentración en Chattanooga, Tennessee, y durante la fase de grupos tuvo un calendario relativamente concentrado. La selección empató 0-0 con Cabo Verde en Atlanta, regresó a la misma ciudad para golear 4-0 a Arabia Saudita el 21 de junio y cerró la primera ronda con una victoria 1-0 sobre Uruguay en Guadalajara.

El cambio llegó después de la fase de grupos. La Roja abandonó definitivamente su base en Chattanooga y se trasladó a Long Beach para afrontar la fase de eliminación directa. Su primer compromiso fue el 2 de julio en Los Angeles, donde derrotó 3-0 a Austria y aseguró su presencia en los octavos de final.

Cuatro días después, el equipo español tuvo que viajar a Dallas para medirse con Portugal. El partido se mantuvo sin goles hasta el tiempo añadido, cuando Mikel Merino marcó el 1-0 en el minuto 90+1 y eliminó a la selección de Cristiano Ronaldo. Tras ese encuentro, España regresó al área de Los Ángeles para disputar los cuartos de final contra Bélgica.

El 10 de julio, la escuadra de Luis de la Fuente volvió a resolver un partido en los últimos minutos. Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere empató para Bélgica y Merino apareció en el minuto 87 para firmar el 2-1. La selección española debe viajar nuevamente a Dallas, donde enfrentará a Francia el 14 de julio en las semifinales.

Argentina, entre Kansas City, Dallas, Miami y Atlanta

Argentina eligió Kansas City como base para el Mundial y también disputó allí su primer partido. La selección inició el torneo el 16 de junio con una victoria 3-0 sobre Argelia, antes de trasladarse a Dallas, 800 kilómetros al sur, para sus siguientes dos encuentros de la fase de grupos. En esa ciudad derrotó 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

La fase de eliminación directa amplió el recorrido argentino. El 3 de julio, el equipo viajó a Miami para enfrentar a Cabo Verde y necesitó tiempo extra para conseguir una victoria 3-2. Cuatro días después apareció en Atlanta para medirse con Egipto en los octavos de final, partido que terminó con otro triunfo 3-2.

Para los cuartos de final, la albiceleste regresó a Kansas City. Suiza llevó el encuentro al tiempo extra, pero el campeón defensor terminó imponiéndose 3-1 para avanzar a las semifinales. Fue el tercer partido consecutivo de eliminación directa en el que el equipo argentino tuvo que resolver un encuentro cerrado, dos de ellos después de los 90 minutos.

El siguiente desplazamiento será nuevamente hacia Atlanta. Argentina enfrentará a Inglaterra el 15 de julio, en un cruce entre dos selecciones que utilizaron Kansas City como punto central de sus concentraciones, pero que acumularon recorridos muy distintos por las sedes del torneo.

Francia, una ruta concentrada en la costa este

Francia tuvo el recorrido más corto entre los equipos que alcanzaron los cuartos de final. La selección instaló su hotel base en Boston y realizó sus entrenamientos en Bentley University, en Waltham, disputando todos sus partidos en el noreste de los Estados Unidos.

El debut fue el 16 de junio en New York/New Jersey, con victoria 3-1 sobre Senegal. Francia viajó después a Philadelphia para golear 3-0 a Irak y cerró la fase de grupos en Boston con un triunfo 4-1 ante Noruega. La distribución de sus partidos evitó los traslados hacia el sur y el oeste que tuvieron que realizar otros semifinalistas.

La ruta se repitió en las eliminatorias. Francia volvió a New York/New Jersey el 30 de junio y derrotó 3-0 a Suecia en dieciseisavos. El 4 de julio regresó a Philadelphia para superar 1-0 a Paraguay y cinco días después jugó otra vez en Boston, donde venció 2-0 a Marruecos para asegurar su clasificación a semifinales.

Para los cuartos de final, Francia había recorrido menos de 3, 200 kilómetros, casi seis veces menos que Inglaterra. Su primer gran desplazamiento fuera de la costa este llegará para las semifinales: el equipo francés viajará a Dallas, a 2,500 kilómetros de Boston, para enfrentar a España el 14 de julio.

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