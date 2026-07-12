Messi jugará por primera vez ante Inglaterra: el campeón del mundo que le faltaba

Lionel Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra, el único campeón mundial pendiente, en una semifinal que revive el recuerdo de Maradona en México 1986

Una oportunidad para seguir ampliando su legado | Reuters

Lionel Messi abrirá un capítulo pendiente en su carrera cuando Argentina se mida ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. A los 39 años y después de casi dos décadas con la selección absoluta, el capitán argentino enfrentará por primera vez al combinado de los Tres Leones, el único campeón mundial que todavía no aparecía en su historial internacional.

El encuentro quedó definido después de que Argentina superara 3-1 a Suiza en tiempo extra, mientras que Inglaterra eliminó 2-1 a Noruega. El boleto para la final se resolverá el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, escenario de un duelo que reúne dos historias vinculadas por los Mundiales.

El rival que faltaba en la trayectoria de Messi

Messi nunca había disputado un partido contra Inglaterra con la selección mayor, pese a que debutó con Argentina en 2005 y ha participado en seis Copas del Mundo. Durante ese periodo enfrentó a Brasil, Uruguay, Alemania, Francia, Italia y España, las otras selecciones campeonas mundiales que se cruzaron en su camino.

La última presentación entre argentinos e ingleses ocurrió el 12 de noviembre de 2005, cuando Inglaterra ganó 3-2 un amistoso celebrado en Ginebra. Messi ya formaba parte del plantel dirigido por José Pekerman, pero no pudo participar debido a la suspensión que arrastraba por su expulsión durante el debut internacional ante Hungría.

Brasil y Uruguay son los campeones del mundo que Messi enfrentó en más ocasiones dentro de la selección absoluta. Contra la Canarinha registra 14 presentaciones, seis triunfos, dos empates, seis derrotas y cinco goles, una cuenta que excluye sus partidos en el Mundial sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Frente a Uruguay disputó 13 encuentros, con ocho victorias, tres empates, dos derrotas y seis anotaciones. El historial incluye compromisos de eliminatorias, Copa América y amistosos, por lo que los dos rivales sudamericanos concentran 27 de sus partidos ante selecciones que conquistaron alguna vez la Copa del Mundo.

Alemania aparece después con cuatro enfrentamientos en la categoría absoluta: dos triunfos y dos derrotas, además de un gol. En ese recorrido se encuentran la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y la derrota en la final de Brasil 2014. Ante Francia suma una victoria, un empate y una caída en tres partidos, con tres goles y dos asistencias.

Sus números ante campeones y la comparación con Maradona

Si se consideran únicamente los partidos disputados cuando cada rival ya tenía el título mundial, Messi acumula 36 encuentros, 19 victorias, seis empates, 11 derrotas y 16 goles. En este criterio, frente a España solo se contabiliza el triunfo argentino por 4-1 de septiembre de 2010, posterior a la coronación de la Roja en Sudáfrica.

La cifra cambia si se agregan los dos amistosos contra España jugados en 2006 y 2009, cuando el conjunto europeo todavía no era campeón. Bajo ese registro, el balance alcanza 38 partidos, 19 triunfos, seis empates, 13 derrotas y 17 anotaciones. Contra Italia, su única presentación fue la Finalissima de 2022, ganada 3-0 por Argentina con dos asistencias del capitán.

El primer enfrentamiento de Messi ante Inglaterra reactiva la comparación con Diego Armando Maradona y el cruce de México 1986. En aquella ocasión, Argentina venció 2-1 a los ingleses en los cuartos de final del Estadio Azteca con los dos goles de Maradona: la ‘Mano de Dios’ y la jugada que posteriormente fue reconocida como el ‘Gol del Siglo’.

Maradona convirtió ese partido en uno de los episodios centrales del título argentino de 1986. Messi llegará al enfrentamiento desde otra etapa de su trayectoria, con el campeonato de Qatar 2022 en su historial y la posibilidad de conducir a la Albiceleste hacia una segunda final consecutiva. La comparación surge por el rival y el escenario mundialista, aunque los contextos deportivos son distintos.

Inglaterra representa la última casilla pendiente en el recorrido de Messi ante los campeones del mundo. El encuentro no solo definirá a uno de los finalistas de 2026, sino que permitirá al capitán argentino completar una lista de rivales que comenzó hace más de 20 años y que ahora termina frente a una selección ligada a la historia mundialista de Argentina.

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