Los cambios en las actuaciones de los mejores porteros del Mundial 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Varios arqueros brillaron durante la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, aunque su rendimiento disminuyó en las rondas decisivas.

Tala Rangel | 4
El portero mexicano tuvo una noche complicada | Reuters

La Copa del Mundo 2026 también dejó historias destacadas bajo los tres postes. Varios guardametas iniciaron el certamen con actuaciones de alto nivel, al grado de convertirse en piezas determinantes para que sus selecciones avanzaran en el torneo. Sin embargo, el desgaste, la exigencia de las rondas de eliminación directa y algunos errores puntuales modificaron el panorama para varios de ellos. LEE LA NOTA COMPLETA

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