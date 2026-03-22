Irak llega a Monterrey con un objetivo: ganar el boleto al Mundial 2026 tras 40 años de espera

La última vez que la selección iraquí participó en una Copa del Mundo fue en México 1986, lo que añade un componente extra al repechaje

Irak ya está en México para el repechaje mundialista | Capturas: @IraqNT_EN

La selección de Irak ya se encuentra en Monterrey con la mira puesta en un objetivo claro: asegurar su boleto al Mundial 2026 y poner fin a una espera de cuatro décadas sin presencia en la máxima cita del fútbol. El equipo asiático llegó a tierras aztecas la madrugada de este domingo 22 de marzo con un fuerte dispositivo de seguridad y logística especial, reflejo de la importancia del compromiso que afrontará en territorio mexicano.

El conjunto iraquí tuvo que superar diversos obstáculos para completar su viaje, incluidos problemas en su espacio aéreo debido a conflictos en su región, lo que obligó a modificar su traslado con trayectos terrestres. A pesar de eso, el grupo llegó completo y enfocado en el reto que definirá su futuro inmediato en el escenario internacional.

Con un panorama definido, Irak solo necesita una victoria ante el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam para sellar su clasificación. Este contexto coloca al equipo a un paso de regresar a una Copa del Mundo, una instancia que no disputa desde México 1986, lo que añade un componente histórico al encuentro.

El cuerpo técnico y los jugadores han mostrado confianza en su preparación, conscientes de que tienen en sus manos una oportunidad única. La experiencia acumulada en el proceso eliminatorio y la motivación por romper la sequía son factores que pueden marcar diferencia en un duelo que definirá su destino.

El entorno en Monterrey también jugará un papel importante, ya que la ciudad se prepara para recibir un partido decisivo en el camino hacia el Mundial 2026. La expectativa crece tanto en la afición local como en los seguidores iraquíes, que ven en este encuentro una posibilidad real de volver a competir en el máximo escenario del fútbol internacional.

De concretarse la clasificación, Irak no solo regresaría a una Copa del Mundo, sino que también escribiría un nuevo capítulo en su historia deportiva. El equipo está ante un momento determinante, donde una victoria puede transformar años de espera en una celebración que trascienda fronteras.

Te puede interesar: