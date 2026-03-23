William Saliba, la gran baja de Francia para enfrentar a Brasil y a Colombia

La selección europea tendrá 2 duros rivales en esta doble fecha FIFA de marzo en tierras norteamericanas.

William Saliba Y Ben White / REUTERS/Toby Melville

Nico O’Reilly tuvo su día soñado en Wembley, el joven jugador anotó un doblete este domingo en la final de la Carabao Cup ante Arsenal y le dio a los ‘Citizens’ el título de la Copa de la Liga, uno más para un equipo que durante la última época ha venido en crecimiento. Felicidad para Guardiola, tristeza para Arteta.

Sin embargo hubo un hecho que lamentar más allá de la derrota del cuadro de Londres. Se pudo conocer que William Saliba presentó problemas de salud en uno de sus tobillos, el zaguero no podrá ser tenido en cuenta por Didier Deschamps para la doble fecha FIFA, en la que el equipo ‘Galo’ enfrentará a Brasil y a Colombia en Estados Unidos.

Así lo informó la propia Selección de Francia, que aseguró de manera inmediata el reemplazo del central del Arsenal. En su lugar estará Maxence Lacroix, el futbolista que también milita en la Premier League con el Crystal Palace recibió su primera convocatoria con la Absoluta y espera sumar minutos en estos compromisos.

Sin lugar a dudas que William Saliba no pueda estar para el juego ante Colombia, es una ventaja que tiene que aprovechar el equipo de Néstor Lorenzo, especialmente los delanteros como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, ya que el futbolista se ha destacado y es uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad.

En cuanto a la ‘Tricolor’, varios jugadores ya están arribando a la concentración del equipo, la cual será en Florida, Estados Unidos. El equipo en primera instancia enfrentará a Croacia en Orlando el 26 de marzo a las 06:30 de la tarde (hora colombiana) y luego se verá las caras con Francia en Maryland el 29 a las 02:00 p.m.

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