Messi en el Mundial 2026: ¿Cuántos goles lleva el argentino en Copas del Mundo, al momento?

La Pulga aprovecha el Mundial 2026 para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo

Messi, acostumbrado a aparecer en los Mundiales | Reuters

Lionel Messi volvió a ampliar su legado en las Copas del Mundo. Con el gol que marcó frente a Egipto en octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la selección argentina alcanzó los 21 tantos en la historia del torneo, aumentando su ventaja como el máximo goleador de todos los tiempos en la competencia.

La marca del rosarino comenzó a tomar forma desde el inicio de esta Copa del Mundo. En el debut ante Argelia firmó un hat-trick que le permitió igualar el registro de Miroslav Klose con 16 anotaciones. Posteriormente, frente a Austria, marcó un doblete para llegar a 18 tantos y convertirse en el nuevo máximo goleador histórico del certamen. Más tarde, con su gol ante Jordania, elevó la cifra y ahora en instancias de eliminación directa continúa escribiendo historia.

Lionel Messi: ¿Cuántos goles ha metido el argentino en Mundiales?

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 como uno de los futbolistas con mayor registro goleador en la historia de la Copa del Mundo. Su camino en el torneo comenzó en Alemania 2006, donde marcó su primer tanto ante Serbia y Montenegro con apenas 18 años. Desde entonces, su producción ha crecido de forma progresiva a lo largo de cinco ediciones mundialistas.

En Brasil 2014 sumó cuatro goles en fase de grupos ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, con dos tantos en este último encuentro. En Rusia 2018 añadió un gol frente a Nigeria, mientras que en Qatar 2022 alcanzó su punto más alto con siete anotaciones, incluyendo penales ante Arabia Saudita, México, Países Bajos, Croacia y Francia, además de un gol en movimiento ante Australia.

Y en el Mundial 2026 solo tardó 17 minutos en aparecer ante Argelia con un golazo para poner al frente a la albiceleste. Al 60′ volvería a mecer las redes y al 76′ marcaría el hat-trick que lo mete ya en la historia de las Copas del Mundo como el máximo anotador junto con Klose al llegar a 16 goles.

Con su doblete a Austria (minutos 39 y 90+5) y el tanto que marcó ante Jordania (80′) en el cierre de la fase de grupos, ante Cabo Verde en 16avos y uno más ante Egipto en octavos, ya registra un total de 21 tantos en Copas del Mundo.

¿Cuántos goles ha metido Messi con la selección de Argentina?

Con la selección mayor de Argentina, Lionel Messi ha marcado 125 goles, distribuidos en distintas competencias oficiales y partidos amistosos. Este registro lo mantiene como el máximo referente ofensivo en la historia de la albiceleste, con participación constante durante más de dos décadas en el combinado nacional, desde su debut en 2005 hasta su etapa más reciente como capitán.

¿Cuántos goles lleva Messi en toda su carrera, al momento?

A nivel de clubes, Messi ha jugado en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, donde ha acumulado un total de 794 goles. Su producción se concentra principalmente en su etapa con el Barcelona, donde firmó 672 anotaciones, seguido por su paso por Inter Miami con 90 y PSG con 32.

Sumando su registro en clubes y selección, Messi mantiene una cifra global de 919 anotaciones totales, mismo que lo ubica entre los máximos goleadores en la historia del futbol profesional, con impacto sostenido en todas las competencias en las que ha participado.

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