FIFA emite postura oficial sobre la posible participación de Irán en Mexico durante el Mundial 2026

El máximo organismo da una declaración a Claro Sports sobre el futuro de Irán en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá

Irán propone jugar en México sus partidos del Mundial 2026 | Reuters/AFP

La FIFA emitió su postura oficial ante la posibilidad de que la selección de Irán dispute sus partidos en México durante el Mundial 2026. El máximo organismo del fútbol respondió a Claro Sports acerca de la opción de que el conjunto iraní mueva sus compromisos a territorio mexicano, debido a la situación de conflicto entre el país de Medio Oriente y Estados Unidos.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA tiene previsto que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025″, dijo FIFA a Claro Sports.

El calendario oficial, publicado por la FIFA el pasado 6 de diciembre de 2025, contempla que Irán dispute sus tres compromisos en territorio estadounidense: el 15 y 21 de junio en Los Ángeles, ante Nueva Zelanda y Bélgica respectivamente; y el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

En las últimas horas, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, solicitó de manera pública que la selección de su país dispute sus compromisos en territorio mexicano:

“Nosotros somos unas de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México”, dijo durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido por Canal Once.

De igual manera, Windsor John, secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), descartó que Irán vaya a retirarse del Mundial 2026: “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar. Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”, dijo durante una conferencia en Kuala Lumpur.

En cuanto a Estados Unidos el presidente, Donald Trump, advirtió a la selección de Irán el pasado 12 de marzo, considerando “no apropiado” que acudan a la justa mundialista. “La selección nacional de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario en la red social Truth.

Otra de las figuras que se ha manifestado al respecto es Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán y quien aseguró en una entrevista con IRIBNews: “Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

A falta de 86 días para el inicio del Mundial 2026, el panorama de Irán es incierto. El representativo asiático forma parte del Grupo G de la competición, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

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