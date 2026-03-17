¡El Mundial por YouTube! FIFA anuncia acuerdo sin precedentes

Los aficionados disfrutarán del contenido de la Copa del Mundo 2026 a través de dicha plataforma

El Mundial podrá vivirse a través de YouTube. | Reuters.

La FIFA dio un paso clave rumbo a la Copa del Mundo 2026 al anunciar un acuerdo con YouTube que marcará un cambio en la forma de consumir el torneo. El organismo confirmó que la plataforma será “preferente” durante la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esta alianza busca ampliar el alcance global del Mundial y adaptarse al nuevo panorama digital. Con ello, la FIFA pretende acercar el torneo a nuevas audiencias mediante contenido más accesible, interactivo y distribuido a través de una de las plataformas más utilizadas del mundo.

¿Qué incluye el acuerdo entre FIFA y YouTube?

El convenio permitirá a los titulares de derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para compartir contenido exclusivo del Mundial 2026. Entre los materiales disponibles estarán:

Resúmenes ampliados de los partidos

Imágenes inéditas

Videos cortos

Contenido bajo demanda

Al mismo tiempo, la FIFA también contempla la publicación de contenido premium en su canal oficial, donde incluirá parte de su archivo histórico con:

Partidos completos de ediciones anteriores

Momentos emblemáticos del Mundial

Material exclusivo previo al torneo

¿Se podrán ver partidos del Mundial en YouTube?

Una de las principales novedades es que, por primera vez en la historia, se podrán ver los primeros 10 minutos de cada partido en directo a través de YouTube. También se contempla la transmisión completa de algunos encuentros en ciertas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias y ampliará la cobertura del torneo a nivel global.

El acuerdo también contempla la participación de YouTubers y creadores digitales, quienes tendrán acceso al torneo para generar contenido exclusivo. Podrán producir desde historias humanas hasta análisis tácticos, lo que permitirá ofrecer nuevas perspectivas del Mundial y conectar con una generación más joven de seguidores.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, destacó que el acuerdo permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y fortalecer la presencia del torneo en el entorno digital. Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, señaló que la plataforma busca ofrecer una experiencia “global, interactiva y adaptada a los aficionados”, con el objetivo de atraer a nuevos seguidores.

Este anuncio se suma al acuerdo previo entre la FIFA y TikTok, también designada como plataforma preferente del Mundial 2026. Con ambas alianzas, la FIFA apuesta por una estrategia digital que busca diversificar la distribución de contenidos, aumentar la visibilidad del torneo y adaptarse a las nuevas formas de consumo del público global.

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