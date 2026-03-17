Tigres vs FC Cincinnati en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026

Los felinos buscan la remontada en el Volcán tras salir goleados en la ida en Estados Unidos

¿Cuándo juega Tigres vs FC Cincinnati y dónde mirar? | Claro Sports

Tigres tiene 90 minutos para salvar su temporada en la Concacaf Champions Cup 2026. El equipo felino salió goleado de la ida ante el FC Cincinnati, pero el partido de vuelta de los octavos de final se juega en el Volcán este jueves 19 de marzo, donde buscarán la remontada y el boleto a cuartos.

Los dirigidos por Guido Pizarro tuvieron una de sus peores presentaciones de la temporada el 12 de marzo, cayendo 3-0 en el TQL Stadium. Tom Barlow y el doblete de Denkey le dieron la ventaja al equipo de la MLS, ventaja que buscará mantener en el Universitario, teniendo además a favor que sí cuentan los goles de visitante en la Concachampions, por lo que un tanto del club de Ohio obligaría a Tigres a meter al menos cinco goles para avanzar.

Este partido de vuelta de los octavos de final dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México del jueves 19 de marzo, y lo podrás seguir en TV por Fox One en territorio mexicano. En Estados Unidos transmite FS1 y TUDN, mientras que en Centro y Sudamérica va por ESPN y Disney+.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Tigres vs FC Cincinnati en el partido de vuelta de los octavos de final

Podríamos ver onces distintos en la vuelta entre Tigres y Cincinnati, ya que los de San Nicolás de los Garza perdieron por lesión a Rómulo en la ida apenas al minuto 21, quien no jugó el fin de semana ante Querétaro. Cincinnati además tiene las bajas de Stefan Chirila y Kristian Fletcher.

TIGRES: Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Loroña; Araújo, Flores, Brunetta, Herrera, Gignac y Aguirre

Guzmán; Garza, Joaquim, Angulo, Loroña; Araújo, Flores, Brunetta, Herrera, Gignac y Aguirre FC CINCINNATI: Celentano; Robinson, Hagglund, Hadebe; Echenique, Nwobodo, Gidi, Bucha, Ramírez, Barlow, Denkey.

Antecedentes y últimos resultados del Tigres vs FC Cincinnati en Concachampions

Hay tres antecedentes entre FC Cincinnati y Tigres, todos desde el 2025. Se midieron en los octavos de la Concachampions del año pasado y en la ida de este 2026, con resultados divididos en los duelos previos.

Ida octavos Concachampions 2026: FC Cincinnati 3-0 Tigres

3-0 Tigres Vuelta octavos Concachampions 2025: Tigres 3-1 FC Cincinnati

3-1 FC Cincinnati Ida octavos Concachampions 2025: FC Cincinnati 1-1 Tigres

Una buena para Tigres: marcaron tres goles en la anterior visita del Cincinnati. La mala es que los visitantes también anotaron, así que ese mismo resultado no les serviría para avanzar a cuartos en 2026. El Cincinnati además tiene otra visita a Monterrey y cayeron, 2-1 ante Rayados en 2024.

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