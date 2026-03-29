Posibles alineaciones del Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I

El Estadio El Campín abre sus puertas para el duelo bogotano de este lunes entre ‘Embajadores’ y los ‘Amix’.

Posibles formaciones Millonarios Vs Fortaleza / Claro Sports.

Millonarios, al comando de Fabián Bustos, recibe este lunes a Fortaleza, en el finiquito de la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I. Los ‘Amix’ vienen de caer en casa ante Deportivo Pasto, por su parte los ‘Embajadores’ llegan a este duelo después de golear a Once Caldas en Manizales.

Así formaría Millonarios

Así formará Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Rodrigo Contreras.

Así formaría Fortaleza

Así formará Fortaleza: Michael Barrangán; Jonathan Marulanda, Jhon Balanta,, David Ramírez, Santiago Cuero; Ríchardson Rivas, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Sebastián Herrera y Andrés Arroyo.

Últimos partidos de Millonarios

21.03.2026 | Once Caldas 1-2 Millonarios.

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.

09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

Últimos partidos de Fortaleza

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto.

19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.

15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.

04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (reprogramado).

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio El Campín arrancará a las 08:20 de la noche de este lunes 30 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego.

En Claro Sports Colombia les brindaremos un completo minuto a minuto y crónica del respectivo juego.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Ferney Trujillo.

Asistente 1: Robinson Medina.

Asistente 2: Julio Hoyos.

Cuarto árbitro: Diego Moscoso.

VAR: Lisandro Castillo.

AVAR: Nataly Arteaga.

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