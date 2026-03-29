Fortaleza CEIFMillonarios

Posibles alineaciones del Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

El Estadio El Campín abre sus puertas para el duelo bogotano de este lunes entre ‘Embajadores’ y los ‘Amix’.

Posibles Millonarios Vs Fortaleza
Posibles formaciones Millonarios Vs Fortaleza / Claro Sports.

Millonarios, al comando de Fabián Bustos, recibe este lunes a Fortaleza, en el finiquito de la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I. Los ‘Amix’ vienen de caer en casa ante Deportivo Pasto, por su parte los ‘Embajadores’ llegan a este duelo después de golear a Once Caldas en Manizales.

Así formaría Millonarios

Así formará Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Rodrigo Contreras.

Así formaría Fortaleza

Así formará Fortaleza: Michael Barrangán; Jonathan Marulanda, Jhon Balanta,, David Ramírez, Santiago Cuero; Ríchardson Rivas, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Sebastián Herrera y Andrés Arroyo.

Últimos partidos de Millonarios

Últimos partidos de Fortaleza

  • 24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto.
  • 19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.
  • 15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.
  • 04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.
  • 01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (reprogramado).

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio El Campín arrancará a las 08:20 de la noche de este lunes 30 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego.

En Claro Sports Colombia les brindaremos un completo minuto a minuto y crónica del respectivo juego.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Juez central: Ferney Trujillo.
  • Asistente 1: Robinson Medina.
  • Asistente 2: Julio Hoyos.
  • Cuarto árbitro: Diego Moscoso.
  • VAR: Lisandro Castillo.
  • AVAR: Nataly Arteaga.

Lea también:

Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I

Liga BetPlay

Posibles alineaciones del Independiente Medellín vs América de Cali por la Liga BetPlay 2026-I

Posibles alineaciones del Llaneros vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I

Liga BetPlay

Posibles alineaciones del Llaneros vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I

Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

Liga BetPlay

Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I