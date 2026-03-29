Posibles alineaciones del Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I
El Estadio El Campín abre sus puertas para el duelo bogotano de este lunes entre ‘Embajadores’ y los ‘Amix’.
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Millonarios, al comando de Fabián Bustos, recibe este lunes a Fortaleza, en el finiquito de la jornada 14 de la Liga BetPlay 2026-I. Los ‘Amix’ vienen de caer en casa ante Deportivo Pasto, por su parte los ‘Embajadores’ llegan a este duelo después de golear a Once Caldas en Manizales.
Así formaría Millonarios
Así formará Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Rodrigo Contreras.
Así formaría Fortaleza
Así formará Fortaleza: Michael Barrangán; Jonathan Marulanda, Jhon Balanta,, David Ramírez, Santiago Cuero; Ríchardson Rivas, Leonardo Pico, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Sebastián Herrera y Andrés Arroyo.
Últimos partidos de Millonarios
- 21.03.2026 | Once Caldas 1-2 Millonarios.
- 17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.
- 14.03.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Millonarios.
- 09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.
Últimos partidos de Fortaleza
- 24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto.
- 19.03.2026 | Deportes Tolima 2-0 Fortaleza | Fecha 12.
- 15.03.2026 | Junior 2-1 Fortaleza | Fecha 11.
- 04.03.2026 | Fortaleza 2-1 Jaguares | Fecha 10.
- 01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (reprogramado).
¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este encuentro en el Estadio El Campín arrancará a las 08:20 de la noche de este lunes 30 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego.
En Claro Sports Colombia les brindaremos un completo minuto a minuto y crónica del respectivo juego.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Juez central: Ferney Trujillo.
- Asistente 1: Robinson Medina.
- Asistente 2: Julio Hoyos.
- Cuarto árbitro: Diego Moscoso.
- VAR: Lisandro Castillo.
- AVAR: Nataly Arteaga.