Paul Breitner: rebeldía, talento y gol en finales de la Copa del Mundo

Paul Breitner anotó en las finales de la Copa del Mundo de la FIFA 1974 y 1982, un hecho que lo consagró como uno de los mejores futbolistas del torneo

Por Xavi Sol

Hablar de Paul Breitner es hablar de un futbolista que rompió moldes dentro y fuera de la cancha. Dueño de una personalidad fuerte, ideas claras y un estilo de juego adelantado a su época, Breitner se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del fútbol alemán durante la década de los setenta y principios de los ochenta. Su legado no solo se mide en títulos, sino en su capacidad para aparecer en los momentos más determinantes.

Su historia en las Copas del Mundo es particularmente notable. Participó en dos ediciones clave: la Copa Mundial de la FIFA 1974 y 1982, logrando una marca que lo coloca en un grupo selecto de futbolistas: anotar en dos finales distintas del torneo más importante del planeta.

En 1974, disputado en Alemania Federal, Breitner desempeñó un rol de lateral izquierdo con una clara vocación ofensiva. No era un defensor tradicional; se proyectaba constantemente al ataque, participaba en la generación de juego y tenía llegada al área rival. En la final frente a la selección de Países Bajos, el conjunto alemán comenzó en desventaja, pero encontró en Breitner una respuesta inmediata. Desde el punto penal, marcó el empate que encendió la remontada. Alemania terminaría imponiéndose 2-1, consagrándose campeona del mundo, y Breitner quedaría grabado como uno de los protagonistas de aquella hazaña.

Ocho años más tarde, en España 1982, su rol había evolucionado. Ya no era el joven impetuoso que recorría la banda, sino un mediocampista experimentado, con mayor lectura táctica y precisión en cada intervención. En la final contra la selección Italia, Alemania Federal se encontraba en desventaja cuando Breitner volvió a aparecer. Su gol significó el descuento en el marcador, que terminaría 3-1 a favor de Italia, pero también lo convirtió en uno de los primeros jugadores en la historia en marcar en dos finales de Copa del Mundo diferentes.

La historia de Paul Breitner en los mundiales | Claro Sports

Más allá de los números, Breitner fue un símbolo de una generación alemana caracterizada por su disciplina, versatilidad y mentalidad ganadora. Campeón en 1974 y subcampeón en 1982, su impacto trascendió posiciones y esquemas. Podía desempeñarse como defensor, mediocampista e incluso asumir responsabilidades ofensivas con naturalidad.

Fuera del campo, su figura también generó controversia. Fue un jugador que nunca temió expresar sus opiniones, lo que lo convirtió en un personaje polémico, pero también auténtico. Dentro de la cancha, en cambio, su compromiso y calidad eran incuestionables.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Paul Breitner no fue un futbolista más. Fue carácter, inteligencia y determinación en los escenarios más exigentes del fútbol mundial. Un jugador hecho para los partidos grandes, cuya huella permanece intacta en la historia de las Copas del Mundo. Por ello es que entra en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia del Mundial.

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