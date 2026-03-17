Misión imposible: Once Caldas no llega a Bucaramanga

No fue posible que Once Caldas se trasladara a Bucaramanga y el partido contra el ‘leopardo’ tuvo que ser aplazado.

Bucaramanga vs Once Caldas, aplazado | Vizzor

Un nuevo partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I tuvo que ser aplazado. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tenía programado el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas por la fecha número 12 del campeonato local para este martes 17 de marzo a las 6:20 de la tarde.

Como es lo habitual, el equipo visitante, en este caso, Once Caldas de Manizales se trasladó al aeropuerto de Pereira para iniciar su travesía correspondiente a la ‘ciudad bonita’. Sin embargo, el vuelo que tenía programado fue cancelado y la aerolínea de Avianca no pudo reubicarlos en uno nuevo.

La logística del ‘blanco blanco’ tenía presupuestado hacer una escala en Bogotá y luego partir rumbo a Bucaramanga, pero nada de esto fue posible. A pesar de los intentos de encontrar un vuelo privado para trasladar al equipo y cumplir con la programación de la fecha número 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, no se encontraron soluciones y el partido fue reprogramado.

¿Cuándo se jugará el partido entre Bucaramanga y Once Caldas?

La Dimayor se pronunció mediante un comunicado de prensa y confirmó la situación narrada por el Once Caldas. Además de la nueva programación del duelo entre ‘leopardos’ y manizalitas. Confiando en que la problemática aérea se pueda solucionar, el juego fue programado para el miércoles 18 de marzo a las 7:30 de la noche.

El ‘blanco blanco’ tendrá un día más para lograr trasladarse a territorio santandereano y cumplir con la programación mencionada. Eso sí, el ente más importante del Fútbol Profesional Colombiano le atribuye toda la responsabilidad del aplazamiento a la aerolínea Avianca.

Vale la pena recordar que, Atlético Bucaramanga marcha sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 18 puntos en 10 partidos jugados. Mientras que, Once Caldas es el colíder del campeonato, solamente superado por Atlético Nacional, con un saldo de 22 unidades en 11 juegos disputados.

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