Millonarios da importante novedad sobre el estado de salud de Carlos Darwin Quintero

El jugador, que venía siendo baja por una situación médica, regreso a entrenamientos con el resto del grupo de Fabián Bustos.

Carlos Darwin Quintero enfrentando al Cali | Vizzor Image

Millonarios avanza en trabajos de pretemporada pensando en lo que será el 2026-II, semestre en el cual el club tiene la obligación de pelear los títulos de Liga y Copa BetPlay. Además de eso, el ‘Azul’ bogotano avanza en la conformación de la nómina del entrenador Fabián Bustos, quien seguirá al mando del plantel.

En cuanto a las salidas, el ‘Embajador’ dio a conocer que Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Nicolás Giraldo no siguen para esta campaña. Por ahora las dos únicas caras nuevas son las de Francisco Chaverra y Daniel Ruiz. El primero llega bajo préstamo del DIM y el otro luego de jugar en Rusia.

Como tal se espera que en estos días se sigan conociendo otras salidas e incorporaciones, temas que Millonarios comunicará por sus canales oficiales. En esa misma línea, el cuadro capitalino dio un anuncio importante que involucra a Carlos Darwin Quintero, uno de sus actuales futbolistas.

Hace unos meses el club detalló que por problema de salud que le impedía jugar y practicar el fútbol, el creativo no iba a estar disponible para el cierre del 2026-I. Como tal la institución no entregó mayores detalles al respecto, pero se pudo conoce que Quintero presentó un trombo en una de sus piernas.

De vuelta al ruedo

Sin embargo, parece que ese tema ya quedó en el pasado y el jugador volvió a entrenamientos con el grupo, reveló Millonarios en una reciente publicación. Vale la pena mencionar que el futbolista tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de este año, razón por la cual este semestre es vital para saber si sigue o no.

Millonarios FC informa que Carlos Darwin Quintero ya se integró a los trabajos de campo junto al resto del plantel. ⚡Ⓜ️ pic.twitter.com/weWFMRr261 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 8, 2026

Por ahora queda espera si Bustos lo incluye en la nómina que enfrentará a Universitario este sábado 11 de julio, uno de los amistosos de preparación del equipo para este semestre. Otro duelo que tendrá el ‘Embajador’ es contra Colo Colo, el cual será en El Campín.

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