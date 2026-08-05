Pochettino controlará más que la selección: así cambia su papel en Estados Unidos

La renovación del argentino hasta 2030 amplía su influencia en fuerzas básicas, formación de entrenadores y desarrollo técnico

U.S. Soccer amplía el mando de Pochettino. IMAGN IMAGES via Reuters

Mauricio Pochettino continuará al frente de la selección de Estados Unidos hasta el Mundial 2030, pero su nuevo contrato va más allá de la dirección del equipo mayor. U.S. Soccer le otorgó un papel ampliado que incluirá asesoramiento en categorías juveniles, educación de entrenadores y coordinación con las ligas profesionales.

La Federación busca convertir su etapa en un proyecto institucional y construir una línea de trabajo común desde las fuerzas básicas hasta el USMNT. Aunque Pochettino no tendrá control directo sobre todas las selecciones menores, su opinión tendrá mayor peso en las decisiones técnicas y en la formación de las próximas generaciones. LEE LA NOTA COMPLETA

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