¡Otro problema para la FIFA! Ciudades de Estados Unidos reclaman millones de dólares tras el Mundial 2026

Los comités anfitriones aseguran que el organismo prometió un millón de dólares por sede para financiar proyectos deportivos y comunitarios

Nueva York-Nueva Jersey reclama el pago a la FIFA. | Reuters.

Las ciudades de Estados Unidos que recibieron partidos de la Copa Mundial de 2026 mantienen un reclamo contra la FIFA por 11 millones de dólares que, según sus representantes, fueron prometidos por el organismo y todavía no han sido entregados.

De acuerdo con información de Adam Crafton de The Athletic, cuatro ejecutivos de los comités anfitriones aseguraron que la dirigencia de la FIFA les confirmó en distintas ocasiones que cada sede recibiría un millón de dólares como contribución de legado. Los involucrados solicitaron el anonimato para proteger su relación con el organismo.

El compromiso nunca se anunció públicamente ni quedó acompañado de un calendario de pagos. Sin embargo, los representantes sostienen que la promesa fue reiterada en diferentes reuniones y ahora buscan una respuesta sobre los recursos, semanas después de la conclusión del Mundial.

La promesa de la FIFA surgió antes del Mundial de Clubes 2025

El reclamo tiene como antecedente la Copa Mundial de Clubes 2025. Antes de aquel torneo, Gianni Infantino informó que la FIFA aportaría un millón de dólares a cada una de las 11 ciudades estadounidenses que albergaron encuentros, con el propósito de construir canchas pequeñas y respaldar proyectos sociales.

Después de ese anuncio, las sedes del Mundial 2026 preguntaron si recibirían el mismo apoyo, debido a que su participación implicaba organizar varios partidos durante una competencia de 39 días. La respuesta de los directivos de la FIFA habría sido afirmativa, según los testimonios citados en el reporte.

Las ciudades involucradas son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle y el área de la Bahía de San Francisco. En caso de cumplirse el compromiso señalado, la aportación total ascendería a 11 millones de dólares.

La demora también genera incertidumbre administrativa. Algunos comités anfitriones comenzaron a cerrar sus operaciones después del torneo, mientras otros preparan reportes financieros para las autoridades locales sin saber si deben incluir los recursos prometidos por la FIFA.

Las ciudades asumieron parte de los gastos del Mundial

Las sedes estadounidenses destinaron recursos a transporte, seguridad, vigilancia, festivales para aficionados, operaciones aeroportuarias e infraestructura. También debieron cumplir requisitos comerciales del torneo, como retirar publicidad ajena a los patrocinadores de la FIFA en determinadas zonas.

Kansas City, por ejemplo, recibió 86.8 millones de dólares de fondos públicos para atender sus responsabilidades como anfitriona. Los recursos procedieron de los estados de Missouri y Kansas, del gobierno de la ciudad y de otras fuentes públicas.

El reclamo ocurre después de un Mundial para el cual la FIFA contó con un presupuesto operativo cercano a los 2 mil 700 millones de dólares. Dos ejecutivos consultados expresaron su desconcierto por la falta de una aportación que consideran menor dentro de las cifras generadas por la competencia.

Hasta ahora, la FIFA no ha informado cuándo entregaría los recursos ni ha reconocido públicamente la promesa descrita por los comités anfitriones. El organismo declinó responder al medio sobre los señalamientos, mientras las ciudades esperan una definición sobre el dinero destinado a los proyectos de legado.

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