¿Quién es Adham Mohammad, el árbitro para el Estados Unidos vs Bélgica?

La FIFA designó a un silbante de Jordania para uno de los duelos de mayor morbo por el Caso Balogun

Adham Mohammad, el árbitro del Estados Unidos vs Bélgica | Reuters/Brett Davis

El partido entre Estados Unidos y Bélgica de los octavos de final del Mundial se ha convertido en uno de mucha polémica, a raíz de la decisión de la FIFA de revertir la cartulina roja a Folarin Balogun, que la federación belga apeló y fue denegada.

Así que los ojos del planeta del fútbol estarán sobre el silbante de este partido, que fue designado desde hace unos días. Se trata del colegiado de Jordania, Adham Mohammad, quien dirigirá su cuarto partido en la Copa del Mundo del 2026 junto a sus compatriotas Mohhamad Alkalaf y Ahmad Alroalle.

Adham Mohammad trabajó los partidos entre España y Cabo Verde, Bélgica vs Nueva Zelanda y el duelo de dieciseisavos entre Inglaterra y RD Congo. Conoce más de la historia de este árbitro en este enlace.

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