De Uruguay 1930 al presente: todos los campeones del Mundial de la FIFA, cronología y palmarés

Conoce el historia de la Copa del Mundo y los ganadores previo a la final de la edición 23, que se disputa en 2026 en Norteamérica

Los campeones en toda la historia de la Copa del Mundo de la FIFA | Imago7

La vigésima tercera edición del Mundial de fútbol varonil de la FIFA entra a su recta final. El torneo más grande y largo de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, terminará con la final en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio.

Ya conocemos al primer finalista, España, que eliminó a Francia en Dallas, para meterse a la segunda final de su historia. El miércoles 15 de julio conoceremos a su rival, Inglaterra o Argentina, dos selecciones que ya saben lo que es ganar la Copa del Mundo.

¿Quién es el país con más Copas del Mundo ganadas?

En las 22 primeras ediciones del Mundial, Brasil es la máxima ganadora, con cinco campeonatos. Brasil comenzó su palmarés en Suecia 1958, ganando con un Pelé de 17 años. Repitieron en Chile 1966 y en México 1970 se convirtieron en la primera selección en ganar tres veces la Copa del Mundo, al superar a Italia.

Tardaron 24 años en volver a ganar, de nuevo en una final ante la azzurra en Estados Unidos 1994, y en Corea Japón 2002 ganaron la quinta, 2-0 ante Alemania. Si bien están en su peor sequía histórica, la verdeamarela es la única pentacampeona del mundo.

¿Cuántos campeones del Mundo hay en la historia de los Mundiales?

En la historia de la Copa del Mundo, solo hay 8 selecciones que pueden presumir un campeonato. La primera en hacerlo fue Uruguay, en casa, en 1930. Italia sumó los siguientes dos, Alemania se estrenó en 1954, Brasil sumó su primera en 1958, Inglaterra solo ganó en casa en 1966, Argentina también hizo valer la localía en 1978, Francia se estrenó en 1998 y España fue la última en abrir su palmarés, en 2010.

Brasil: 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Italia: 4 (1934, 1938, 1982, 2006) Alemania: 4 (1954, 1974, 1990, 2014) Argentina: 3 (1978, 1986, 2022) Uruguay: 2 (1930, 1950) Francia: 2 (1998, 2018) Inglaterra: 1 (1966) España: 1 (2010)

La campeona vigente es Argentina, que venció a Francia en penaltis en la final de Qatar 2022 para ganar su tercera Copa del Mundo y primera desde 1986.

Angel Correa en Qatar 2022 | Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Lista histórica de todos lo campeones del Mundial, año por año

Estos fueron los campeones en toda la historia de la Copa del Mundo, un torneo que ha visto múltiples formatos en su historia. En 1934 y 1938 se jugaron solo las rondas de eliminación, en 1950 se definió sin final, se implementó una doble fase de grupos de 1974 a 1982, y a partir de México 1986 se estrenaron los octavos de final como primera ronda de eliminación. Para 2026, se amplió la cantidad de equipos a 48 y debutó la ronda de dieciseisavos.

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1950: Uruguay

1954: Alemania

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemania

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Alemania

1994: Brasil

1998: Francia

2002: Brasil

2006: Italia

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2002: Argentina

Campeones invictos: las selecciones que levantaron la Copa Mundial sin perder un solo partido

De los 22 campeones del Mundial, 17 lo hicieron sin conocer la derrota en el torneo. Solo cinco se repusieron de un revés para levantar la Copa del Mundo. Alemania Federal en 1954 perdió 8-3 ante Hungría antes de ganarles la revancha en la final. 20 años después, Alemania Federal también cayó en la primera ronda, 1-0 Alemania Democrática, pero ganaron la final del Mundial de 1974 a Países Bajos. La siguiente edición, de 1978, Argentina cayó 1-0 ante Italia en el último partido de la primera ronda y también se coronaron ante la Oranje. En 2010, España se coronó aunque cayeron 1-0 ante Suiza, y en 2022 Argentina perdió 2-1 ante Arabia Saudita previo a ganar su tercera.

De las 17 que no perdieron ningún partido, solo cuatro ganaron todos sus partidos: Uruguay en 1930, Italia en 1938, Brasil en 1970 y en 1994.

Uruguay en 1930: 4 victorias.

4 victorias. Italia en 1934: 4 victorias, 1 empate (1-1 vs España en cuartos, ganaron el desempate 1-0).

4 victorias, 1 empate (1-1 vs España en cuartos, ganaron el desempate 1-0). Italia en 1938: 4 victorias.

4 victorias. Uruguay en 1950: 3 victorias, 1 empate.

3 victorias, 1 empate. Brasil en 1958: 5 victorias, 1 empate.

5 victorias, 1 empate. Brasil en 1962: 5 victorias, 1 empate.

5 victorias, 1 empate. Inglaterra en 1966: 5 victorias, 1 empate.

5 victorias, 1 empate. Brasil en 1970: 6 victorias.

6 victorias. Italia en 1982: 4 victorias, 3 empates.

4 victorias, 3 empates. Argentina en 1986: 6 victorias, 1 empate.

6 victorias, 1 empate. Alemania en 1990: 5 victorias, 2 empates (uno ganado en penaltis).

5 victorias, 2 empates (uno ganado en penaltis). Brasil en 1994: 5 victorias, 2 empates (uno, la final, ganaron en penaltis).

5 victorias, 2 empates (uno, la final, ganaron en penaltis). Francia en 1998: 6 victorias, 1 empate (ganado en penaltis).

6 victorias, 1 empate (ganado en penaltis). Brasil en 2002: 7 victorias.

7 victorias. Italia en 2006: 5 victorias, 2 empates (uno, la final, ganaron en penaltis).

5 victorias, 2 empates (uno, la final, ganaron en penaltis). Alemania en 2014: 6 victorias, 1 empate.

6 victorias, 1 empate. Francia en 2018: 6 victorias, 1 empate.

¿Qué selecciones ganaron el Mundial de forma consecutiva?

En la historia de los Mundiales, solo dos selecciones ganaron en ediciones consecutivas. La primera fue Italia, que se coronó en casa en 1934 en tiempo extra ante Checoslovaquia, y cuatro años después, en Francia 1938, ganó a Hungría la final.

La última en hacerlo fue la Brasil, en las primeras dos participaciones de Pelé. Ganaron en Suecia 1958 ante la anfitriona y repitieron en Chile 1962, de la mano de Garrincha, al vencer a Checoslovaquia en la final.

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