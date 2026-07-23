Lo que dejó el Mundial en México: 7.8 millones de viajeros y $65,000 millones de pesos en derrama económica
La Secretaría de Turismo da a conocer los resultados turísticos de la justa mundialista
La Secretaría de Turismo dio a conocer el jueves 23 de julio las cifras de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA en territorio mexicano, con datos sobre la derrama económica y la cantidad de visitantes.
Según los datos presentados de los visitantes a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, un total de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales estuvieron en las tres sedes en territorio mexicano y una derrama económica que alcanzó 65 mil millones de pesos. Puedes leer más en este enlace.