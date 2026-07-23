Muere Bruno Betancor, el futbolista uruguayo tenías 22 años: así lo informó Deportivo Italiano

Deportivo Italiano anunció el fallecimiento de su jugador por un paro cardiorespiratorio

Bruno Betancor muere a los 22 años | Instagram Deportivo Italiano

El fútbol sudamericano está de luto por el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador uruguayo de 22 años, debido a un paro cardiorespiratorio, según informó su último club, Deportivo Italiano.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, Bruno Bentancor o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio, Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano QDEP (33) y como dirías vos, primo Bola, hay que ver“, publicó el equipo en sus redes sociales.

Deportivo Italiano anuncia el fallecimiento de Bruno Betancor | Instagram

El mundo del fútbol expresó su pésame a la familia y personas cercanas a Betancor. El Club Atlético Peñarol, donde debutó como profesional, publicó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”.

“El Club Atlético Cerro manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Bruno Betancor, quien supo vestir y defender con compromiso los colores de nuestra institución”, escribió otro de los equipos donde militó Betancor en su carrera.

¿Qué pasó con el joven futbolista Bruno Betancor? Esto sabemos sobre su muerte

Según informó el Deportivo Italiano, la causa de la muerte de Betancor se debió a un paro cardiorespiratorio la madrugada del jueves 23 de julio, cinco días después de que Clarín reportó que no pasó una prueba para jugar con el Deportivo Riestra de Argentina, tras lo cual las cámaras de seguridad le grabaron robando ropa y pertenencias a otros jugadores.

¿Cuál fue la trayectoria deportiva del futbolista uruguayo Bruno Betancor?

Bruno Betancor se formó en la cantera del Fénix antes de pasar a Peñarol. Con 18 años, el jugador debutó en Primera división en un partido ante Liverpool. Jugó 14 partidos con el equipo club aurinegro antes de ser mandado en préstamo al Everton de Chile en el 2024, donde marcó su único gol como profesional.

Tras seis meses en el fútbol chileno, Betancor tuvo una cesión más con Rentistas de la Segunda división uruguaya. Tras ese préstamo, dejó de pertenecer a Peñarol y fichó por Cerro, disputando cuatro juegos antes de irse al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. En febrero del 2026 volvió a Uruguay con Cerrito, pero un mes después rescindieron su contrato y pasó al Deportivo Italiano, el último club de su carrera, de la Primera división C del balompié charrúa.

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