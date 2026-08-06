FMF apoya el liderazgo de Gianni Infantino y rechaza procesos fuera de la FIFA

La FMF subrayó la importancia de respetar la gobernanza institucional y rechazar cualquier proceso externo a la organización

La Federación Mexicana de Fútbol expresó su respaldo a Gianni Infantino después de que la directiva de la FIFA reafirmó su apoyo al presidente del organismo en medio de la controversia por la venta de los derechos del Mundial. La FMF sostuvo que cualquier discusión sobre el futuro del fútbol debe mantenerse dentro de los canales institucionales y de los procesos de gobernanza establecidos.

La postura del organismo mexicano se produjo después de una reunión celebrada en Rabat, Marruecos, en la que participaron Infantino, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y miembros de la junta directiva.

“La Federación Mexicana de Fútbol está convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”, indicó la FMF en su comunicado.

La Federación también rechazó respaldar cualquier procedimiento que se desarrolle fuera de la estructura reconocida por la FIFA.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

“Por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando al fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”, señaló.

La FMF cerró su posicionamiento con un apoyo directo al dirigente de la FIFA. “La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional”, estableció.

El pronunciamiento se suma al apoyo expresado por la junta directiva de la FIFA tras la reunión en Marruecos. Los integrantes presentes reafirmaron su “pleno apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que es la única persona elegida por las 211 federaciones miembro de la FIFA”.

Con su comunicado, la FMF se alineó con la postura de la directiva internacional y defendió que cualquier revisión o reforma se realice dentro de la estructura de la FIFA. El organismo mexicano también colocó el fortalecimiento institucional como el eje de su apoyo a Infantino tras la retirada de FIFA Forward Enterprise.

Te puede interesar: