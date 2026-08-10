¡El gigante de Concacaf! México manda en la zona con títulos en todas sus categorías

Desde las categorías juveniles hasta el equipo mayor, la selección mexicana se ha puesto un paso adelante de Estados Unidos

La selección mexicana varonil atraviesa uno de sus mejores momentos dentro de la Concacaf. Desde las categorías juveniles hasta el combinado absoluto, México presume actualmente los campeonatos regionales de la sub 15, sub 17 y sub 20, además de los títulos de Copa Oro y Concacaf Nations League conseguidos por la selección mayor, resultados que vuelven a colocar al Tricolor como la principal potencia de la zona.

El dominio se ha construido durante los últimos años y tiene un denominador común: Estados Unidos. Diferentes generaciones mexicanas se han encontrado con el conjunto de las barras y las estrellas en partidos definitivos y han conseguido imponerse, una tendencia que también alcanzó al representativo dirigido por Javier Aguirre durante 2025.

Las selecciones juveniles de México mandan en Concacaf

Uno de los capítulos más contundentes llegó en la categoría sub 15. México conquistó la edición de 2025 disputada en Costa Rica después de alcanzar la final frente a Estados Unidos y resolver el campeonato con una goleada de 5-0. El resultado permitió al conjunto mexicano quedarse con el título y confirmó la fortaleza de una generación que se encuentra en las primeras etapas del proceso de selecciones nacionales.

La sub 17 había marcado previamente el camino. En 2023, el Tricolor también se encontró con el país de las barras y las estrellas en la definición del campeonato de la categoría y consiguió el cetro con una victoria de 3-1. Aquella final agregó otro episodio a una rivalidad que no solamente se disputa entre las selecciones mayores, sino que se ha trasladado a prácticamente todos los niveles de formación.

El dominio juvenil aumentó este domingo en la cancha del Estadio Azteca. México derrotó 2-0 al combinado estadounidense en la final del Premundial sub 20 gracias a un doblete de Cristóbal Alfaro y levantó nuevamente el título de la Concacaf por decimoquinta ocasión. El campeonato llegó acompañado de dos objetivos importantes para la generación: el boleto al Mundial de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Jugadores de México durante el juego ante Estados Unidos | Imago7

De esta manera, México quedó como vigente campeón regional en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20. Más allá de que se trata de generaciones distintas y procesos con diferentes objetivos, los resultados mantienen al fútbol mexicano como referencia de la zona en el desarrollo de selecciones juveniles y dejan una base de futbolistas que buscarán dar el siguiente paso rumbo al representativo absoluto.

Javier Aguirre también llevó a la selección mayor a lo más alto

La selección mexicana mayor acompañó esos resultados con un 2025 lleno de campeonatos. El equipo dirigido por Javier Aguirre conquistó la Copa Oro por segunda edición consecutiva después de vencer 2-1 a Estados Unidos en la final, resultado con el que México volvió a imponerse a su principal rival regional en otro partido por un campeonato.

Ese mismo año llegó un trofeo que permanecía pendiente para el Tricolor. El cuadro azteca consiguió por primera vez la Concacaf Nations League al superar 2-1 a Panamá en la final. La conquista permitió completar un periodo en el que el combinado nacional volvió a colocarse en lo más alto de las principales competencias de la Confederación y acompañó el éxito conseguido por las categorías menores.

Los resultados también tuvieron continuidad durante la Copa del Mundo 2026 celebrada en Norteamérica. El equipo del Vasco Aguirre terminó el torneo en la novena posición y fue el representante de Concacaf mejor ubicado, por delante de Estados Unidos, que ocupó el puesto 12, y Canadá, que concluyó en el lugar 14.

México lució en el Mundial 2026 | Reuters

México busca sostener su condición de Gigante de la Concacaf

El desempeño mundialista también colocó al Tricolor como el segundo combinado mejor posicionado del continente americano. México terminó únicamente detrás de Argentina, subcampeona del torneo tras perder la final frente a España en el Estadio New York/New Jersey, y por encima de selecciones sudamericanas como Colombia y Brasil.

La combinación de resultados dejó una fotografía favorable para el fútbol mexicano: títulos en la sub 15, sub 17 y sub 20, además de la Copa Oro y la Nations League con la selección mayor. Estados Unidos aparece como el rival recurrente en buena parte de esas conquistas, pero México también consiguió trasladar su rendimiento regional a otros escenarios, como ocurrió en el Mundial 2026.

El siguiente desafío será mantener esa continuidad conforme cambien las generaciones y comiencen nuevos ciclos competitivos. Rafael Márquez y la directiva de selecciones nacionales tendrán la responsabilidad de sostener los procesos juveniles y trasladar ese talento hasta el representativo absoluto. Los títulos recientes ya pusieron nuevamente a México en la cima de la Concacaf; ahora el objetivo será prolongar ese dominio para consolidar otra vez aquella etiqueta histórica de ‘Gigante de la Concacaf’.

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