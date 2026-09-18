Tuchel asegura que los aficionados recuerdan más el triunfo ante México que sus decisiones ante Argentina 

El técnico de Inglaterra asegura que los aficionados aún le hablan del duelo ante México y del ambiente vivido en el Estadio Azteca

El seleccionador inglés recordó una noche histórica en la capital azteca | Reuters

Thomas Tuchel aseguró que, dos meses después del Mundial 2026, los aficionados ingleses continúan recordándole lo vivido durante el partido ante México en el Estadio Azteca.

El entrenador alemán explicó que, pese a las críticas que recibió después de la semifinal ante Argentina, la mayoría de las conversaciones que tiene con seguidores giran alrededor de los momentos y emociones que dejó el partido ante el Tricolor de Javier Aguirre.

“El 99,9 por ciento de los aficionados no hablan de sustituciones, ajustes ni detalles tácticos. Hablan de dónde vieron el partido de México y la energía”, señaló Tuchel al referirse a sus encuentros con aficionados después del Mundial.

El seleccionador destacó especialmente el ambiente que se vivió en el Coloso de Santa Úrsula durante el encuentro de octavos de final, donde los Tres Leones se llevaron un triunfo por 3-2 tras 90 minutos de máxima intensidad, tensión y pasión dentro de uno de los estadios más míticos del balompié mundial.

Tuchel explicó que ha recibido comentarios sobre el Mundial en distintos momentos de su vida cotidiana, desde conversaciones en cafeterías hasta encuentros con aficionados en supermercados o durante trayectos en taxi.

“Para eso sirve un Mundial: para conectar con la gente y brindarles experiencias inolvidables. Me llena de orgullo, me hace feliz”, aseguró el entrenador de los Three Lions.

Inglaterra comienza una nueva etapa después de conseguir el tercer lugar en el Mundial 2026 y prepara su regreso a la competencia oficial dentro de la UEFA Nations League.

El conjunto inglés volverá a la actividad el próximo 26 de septiembre ante España en Wembley, en el inicio de un nuevo ciclo en el que el teutón buscará mantener la conexión que, según reconoce, nació con los aficionados durante el pasado Mundial.

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