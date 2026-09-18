Inglaterra recupera a Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold para la Nations League

Thomas Tuchel presentó una lista de 27 futbolistas para iniciar la Nations League, con varios regresos tras el Mundial de 2026

El combinado inglés enfreentará a España en su debut | Reuters

La selección de Inglaterra dio a conocer su primera convocatoria después del Mundial de 2026. Thomas Tuchel llamó a 27 futbolistas para los cuatro partidos que los Three Lions disputarán entre septiembre y octubre por la UEFA Nations League, con los regresos de Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold como dos de los movimientos principales.

El combinado inglés volverá a competir después de conseguir el tercer lugar en la Copa del Mundo. Su nuevo ciclo competitivo comenzará el 26 de septiembre frente a España, campeona mundial, en Wembley, antes de enfrentar dos veces a Chequia y visitar a Croacia dentro del Grupo A3.

Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold regresan con Inglaterra

Una de las principales novedades es Cole Palmer, quien quedó fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial de 2026 después de una temporada marcada por problemas físicos y falta de continuidad. El futbolista del Chelsea ha iniciado el nuevo curso con cuatro goles y dos asistencias en seis encuentros, rendimiento que le permitió recuperar un lugar en la convocatoria.

Tuchel explicó que Palmer volvió a tener presencia constante con Chelsea y nuevamente está participando directamente en goles. El entrenador, sin embargo, dejó claro que la convocatoria no garantiza su continuidad y que deberá trasladar ese rendimiento a la selección, donde tendrá competencia con Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze en zonas interiores.

También aparece nuevamente Trent Alexander-Arnold, quien no formaba parte de una convocatoria inglesa desde junio de 2025. El jugador del Real Madrid suma 34 partidos con la selección y Tuchel confirmó que será considerado principalmente como lateral derecho, después de haber quedado fuera de sus últimas listas y del plantel mundialista.

El seleccionador explicó que el futbolista del Real Madrid tendrá una nueva oportunidad para competir por un puesto. Alexander-Arnold ha participado en cinco partidos con el club español durante el inicio de temporada y registra una asistencia, además de haber tenido minutos tanto en el lateral como en el mediocampo.

La convocatoria también incluye a Rio Ngumoha, Alex Scott, Jarrad Branthwaite, Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly y Dominic Calvert-Lewin. Este último regresó después de marcar cuatro goles en sus primeros seis encuentros con Leeds United, mientras que Scott vuelve después de haber formado parte de un campamento previo al Mundial sin integrar finalmente la lista para el torneo.

Entre las ausencias aparecen Phil Foden, Morgan Gibbs-White y Adam Wharton, mientras que Reece James y Ben White no fueron considerados debido a lesiones. Dean Henderson, Djed Spence, Dan Burn, John Stones y Jordan Henderson, integrantes del plantel mundialista, también se encuentran fuera por problemas físicos. Noni Madueke, Ollie Watkins e Ivan Toney tampoco fueron convocados.

Lista completa de Inglaterra para la Nations League

Here it is! 🤩



Thomas Tuchel's first #ThreeLions squad of the 2026-27 season 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) September 18, 2026

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) y James Trafford (Leeds United).

Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) y James Trafford (Leeds United). Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O’Reilly (Manchester City) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen). Mediocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y Alex Scott (AFC Bournemouth).

Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y Alex Scott (AFC Bournemouth). Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea) y Bukayo Saka (Arsenal).

Inglaterra iniciará su participación en la Nations League el sábado 26 de septiembre ante España en Wembley. Después viajará a Praga para enfrentar a Chequia el martes 29 de septiembre y a Rijeka para medirse con Croacia el sábado 3 de octubre. La ventana internacional terminará el martes 6 de octubre, cuando los ingleses vuelvan a recibir a Chequia en Londres.

Los cuatro encuentros forman parte de una ventana internacional ampliada que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Será la primera oportunidad para que Tuchel reorganice su plantel después del Mundial y comience el camino rumbo a la siguiente Eurocopa, con Palmer y Alexander-Arnold nuevamente entre las opciones del conjunto inglés.

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