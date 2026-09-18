Aurora vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora y Marquense se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para las aspiraciones de ambos en la clasificación. Los Aurinegros buscarán cortar una racha de tres derrotas consecutivas y volver a acercarse a la zona de clasificación, mientras que los Leones intentarán prolongar su buen momento y afianzarse entre los primeros seis lugares.

Aurora llega a la décima jornada con nueve puntos y ubicado en el octavo lugar, producto de tres victorias y seis derrotas. El equipo dirigido por Saúl Phillip atraviesa su momento más complicado del Apertura 2026 al acumular tres caídas consecutivas y necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por avanzar a la siguiente fase. Los Aurinegros perdieron 2-1 en su visita a Antigua GFC, cayeron por el mismo marcador como locales frente a Municipal y vienen de un 3-2 ante Mixco.

Por su parte, Marquense ocupa el sexto puesto con 13 puntos, después de registrar cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Manuel Naya llega en una dinámica mucho más positiva: viene de igualar 0-0 como local frente a San Pedro y ha sumado en cinco de sus últimas seis presentaciones. Durante ese período, los Leones consiguieron cuatro triunfos y un empate, con apenas una derrota, una racha que les permitió instalarse en zona de clasificación antes de visitar a Aurora.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Aurora vs Marquense de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Marquense será el sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Marquense hoy

Ni Aurora ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Manuel Naya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Marcos Acosta, Carlos Flores, Alex Díaz; Daniel Baján, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda; Andrés Echeverría, Diego Ruiz y Eddie Ibargüen. DT: Saúl Phillip.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Marco Rodas, Elías Vásquez, Oscar Linton, David Chuc; Yordin Hernández, Carlos Santos, Brandon De León; Denilson Ochaeta, David Grande y Fernando Escalante. DT: Manuel Naya.

MÁS INFORMACIÓN: Marquense y San Pedro empatan en el histórico primer clásico entre ambos en la Liga Nacional

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Marquense:

15 de abril de 2026 | Aurora 0-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Marquense 1-1 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Aurora 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 21 de mayo de 2005 | Marquense 2-1 Aurora | Torneo Clausura 2005

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