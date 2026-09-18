La Granja VIP 2026, viernes de La Traición: ¿Cómo funciona, qué beneficios tiene y quiénes podrían salir nominados hoy?

Azalia Ojeda ganó La Salvación y este viernes tendrá en sus manos la placa: podrá rescatar a una nominada y colocar a otro granjero en riesgo de eliminación

La Traición hoy en La Granja VIP | @lagranjavipmx

La segunda semana de La Granja VIP 2026 entra este viernes 18 de septiembre en una de sus últimas etapas antes de la eliminación. Después de El Duelo, La Asamblea y el Juego de La Salvación, llegará La Traición, dinámica que volverá a modificar la placa de nominados y que dejará prácticamente definido el grupo que dependerá del apoyo del público el domingo.

La protagonista de la noche será Azalia ‘La Negra’ Ojeda, ganadora del Juego de La Salvación del jueves 17 de septiembre. Con su triunfo, la participante abandonó automáticamente la zona de riesgo y además obtuvo el beneficio que acompaña a la victoria: decidir qué compañero sale de la placa y quién ocupará ese lugar.

Antes de esa prueba, la semana había dejado a Manelyk González, Azalia, Niurka Marcos, Mónica Escobedo y Kevyn ‘Bicolor’ Contreras entre los participantes en peligro. A ellos se sumó María Karunna por decisión de la producción, después de que fuera sancionada por quitarse el micrófono en distintas ocasiones, una conducta prohibida por las reglas del reality. La victoria de Azalia redujo nuevamente la placa, pero el movimiento de este viernes volverá a modificarla.

De esta manera, antes de La Traición, Manelyk, Niurka, Mónica, Bicolor y María Karunna permanecen en riesgo. La lista todavía no es definitiva: Azalia podrá sacar a una persona y posteriormente deberá colocar a otro habitante en su lugar, por lo que las estrategias y alianzas construidas durante las primeras dos semanas pueden tener consecuencias directas rumbo a la segunda eliminación.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es el beneficio que recibe quien gana el Juego de La Salvación de los jueves. Además de librarse personalmente de la nominación, la persona vencedora recibe la facultad de salvar a uno de los compañeros que todavía permanecen en la placa y, a cambio, nominar directamente a otro granjero que hasta ese momento se encontraba fuera de peligro.

La dinámica provoca que la placa pueda cambiar por completo en menos de 24 horas. El jueves, el vencedor de La Salvación consigue inmunidad; el viernes, utiliza La Traición para retirar a otro nominado y sustituirlo por una persona elegida directamente. Después de ese movimiento quedan establecidos los participantes que llegarán al fin de semana sujetos al voto de la audiencia.

La mecánica forma parte del calendario semanal de la segunda temporada: los lunes se disputa El Capataz, los martes El Duelo de Nominación, los miércoles se realiza La Asamblea, los jueves La Salvación, los viernes La Traición y los domingos llega la Eliminación. Cada dinámica puede modificar la situación de los participantes antes de la decisión del público.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 18 de septiembre y quién salvado?

En esta ocasión existe una pista concreta sobre el movimiento de Azalia. La propia participante dejó claro durante una conversación posterior a La Salvación que su intención es sacar a Manelyk González de la placa. Mane incluso habló con ella sobre posibles estrategias para la nominación, pero Azalia respondió que sería ella quien recibiría el beneficio.

Por lo tanto, salvo un cambio de último momento, Manelyk sería la salvada de La Traición de este viernes. Ambas han mantenido cercanía desde el inicio de la temporada y han conversado sobre las alianzas existentes dentro de la granja, aunque su relación también ha atravesado algunas diferencias durante las primeras jornadas.

La mayor incógnita está en el participante que Azalia enviará a la placa. Durante la madrugada de este viernes se mencionaron tres nombres como posibilidades: Pimpinela Escarlata, Carlos Trejo y Rafa Mercadante. El primero entró en la conversación después de que Azalia cuestionara su participación en las tareas y recordara lo ocurrido durante una dinámica del jueves; posteriormente, algunos compañeros le propusieron a Carlos Trejo como alternativa.

Rafa Mercadante también apareció entre las opciones. Azalia expresó dudas sobre su manera de relacionarse con distintos grupos dentro del reality, aunque Pascal Nadaud salió en su defensa al destacar su trabajo en las actividades de la granja. Por ahora no existe una decisión oficial sobre quién será el nuevo nominado y la única elección que Azalia adelantó de forma explícita fue la salvación de Manelyk.

Si ese movimiento se concreta, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y María Karunna continuarían nominados, mientras que Pimpinela, Carlos Trejo o Rafa Mercadante podrían convertirse en el quinto nombre de la placa. La definición llegará durante el programa de este viernes 18 de septiembre.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Traición de este viernes comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por la señal de Azteca UNO en televisión abierta. El programa también cuenta con transmisión en línea mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Antes de la gala está programado un pre show a partir de las 19:55 horas.

Para quienes quieran seguir la convivencia fuera de las galas, Disney+ ofrece en México la señal de La Granja VIP: Acceso Total 24/7, disponible para suscriptores durante las 24 horas. La propia plataforma incluye la segunda temporada y su cobertura continua, mientras que TV Azteca mantiene contenido en vivo, programas y seguimiento de las principales dinámicas desde sus plataformas digitales.

La próxima eliminación está programada para el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas, por lo que lo ocurrido durante La Traición dejará conformada la placa que afrontará la votación del público durante el fin de semana.

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