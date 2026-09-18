Hormiga González en vivo: horario y dónde ver el Levadiakos vs Olympiacos de la jornada 5 de la Superliga de Grecia 2026

El Olympiacos necesita los tres puntos para continuar en su ascenso dentro de la Superliga de Grecia antes de que el Panathinaikos se escape

¿Dónde ver en vivo el Levadiakos vs Olympiacos? | Claro Sports

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González llega al partido ante Levadiakos con la necesidad de recuperar terreno en la Superliga de Grecia. El conjunto rojiblanco ocupa la sexta posición con siete puntos, una cosecha que genera presión para uno de los grandes del fútbol helénico. El equipo del mexicano deberá hacer valer su condición de favorito ante un rival que apenas suma una unidad y ocupa el último lugar de la clasificación, este domingo 20 de septiembre, en el Levadia Stadium.

Para Imanol Alguacil, recién llegado al banquillo del Olympiacos, uno de los principales dilemas pasa por definir el papel de la ‘Hormiga’ González. El delantero mexicano ya presume cuatro goles en el inicio de la temporada y reclama protagonismo en el ataque, con argumentos para pelear por el puesto de centrodelantero titular. El cambio de técnico todavía exige ajustes en el equipo, pero la producción ofensiva del mexicano abre una competencia que puede convertirse en una de las claves para el nuevo proyecto rojiblanco.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ´Hormiga´ González en la jornada 5 de la Liga de Grecia 2026?

El Olympiacos visita al Levadiakos este domingo 20 de septiembre en el Levadia Stadium, en un partido que enfrenta dos realidades opuestas, pero con un mismo objetivo: sumar tres puntos en un momento clave de la Superliga de Grecia. El conjunto de El Pireo busca imponer su jerarquía y mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que el equipo local necesita aprovechar el apoyo de su gente para dar un golpe de autoridad y conseguir salir del último puesto de la clasificación.

México : 08:00 horas.

: 08:00 horas. Centroamérica : 08:00 horas.

: 08:00 horas. Colombia : 09:00 horas.

: 09:00 horas. Argentina: 11:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a la Hormiga González en la Liga de Grecia?

El Olympiacos de la ‘Hormiga’ González vuelve a la acción y podrás seguir todos sus partidos a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión disponible en 17 países de Latinoamérica. En esta ocasión, Levadiakos y Olympiacos se enfrentan en un partido de la Superliga de Grecia que promete emociones desde el primer minuto. Claro Sports llevará en vivo cada detalle del encuentro, con marcador, estadísticas, protagonistas, jugadas clave y todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha. Sigue la batalla por el control del partido, descubre quién encuentra el gol y acompaña a la ‘Hormiga’ González en una nueva cita del fútbol griego.

Antecedentes del Levadiakos vs Olympiacos en la Liga de Grecia

La tendencia reciente entre ambos equipos favorece al Olympiacos, que registra tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Levadiakos, sin conocer la derrota. El conjunto de El Pireo marcó 12 goles y recibió cuatro en ese periodo, mientras que el Levadiakos consiguió competir de mejor forma en los dos encuentros más recientes, con un empate 0-0 en febrero de 2026 y otro 2-2 en octubre de 2024. Aun así, el historial reciente mantiene al equipo de la Hormiga González como el equipo con mayor dominio en este enfrentamiento.

14.02.2026 | Levadiakos 0-0 Olympiacos

27.09.2025 | Olympiacos 3-2 Levadiakos

02.02.2025 | Levadiakos 0-1 Olympiacos

20.10.2024 | Olympiacos 2-2 Levadiakos

05.03.2023 | Olympiacos 6-0 Levadiakos

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 5 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

El Levadiakos parte con la etiqueta de víctima ante un Olympiacos que llega con una clara ventaja en las casas de apuestas. De acuerdo con información de Caliente MX, el triunfo del conjunto local aparece con un momio de +710, mientras que el empate se ubica en +320. En contraste, la victoria del Olympiacos presenta una cuota de -271, una diferencia que refleja la distancia que existe entre ambos equipos de cara al enfrentamiento.

El mercado de goles también apunta hacia un partido con al menos dos anotaciones, pues el over 1.5 se encuentra en -350, mientras que el under 1.5 paga +240. La lectura de estos momios coloca al Olympiacos como el principal candidato para imponer condiciones y, al mismo tiempo, anticipa un escenario con movimiento en el marcador. Sin embargo, el Levadiakos tendrá la localía como uno de sus principales argumentos para intentar romper los pronósticos.

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