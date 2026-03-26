Turquía vs Rumanía en vivo: Llave C ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Se juega la semifinal de la repesca mundialista en Europa. Estadísticas, goles y resultado al momento del juego entre Turquía y Rumanía

Turquía-Rumanía resultado en vivo del repechaje para el Mundial 2026 | Claro Sports

Los últimos boletos para el Mundial del 2026 se definen en esta Fecha FIFA, incluyendo cuatro repechajes de la UEFA que se inician a definir el jueves 26 de marzo, con ocho partidos que incluye el Turquía vs Rumanía.

Se juega en el estadio del Besiktas esta semifinal de la Llave C del repechaje europeo, que cruza al segundo lugar del Grupo E, Turquía, ante Rumanía, que quedó tras Austria y Bosnia en el Grupo H, pero se mete a la repesca vía la Nations League.

Turquía no juega la fase final de la Copa del Mundo desde que terminaron en tercer lugar en Corea Japón 2002. Fallaron las últimas cinco ediciones, mientras que Rumanía tiene una sequía mayor, ya que su última justa mundialista fue Francia 1998.

¿A qué hora juegan Turquía vs Rumanía hoy 26 de marzo en la Llave C?

La vida o la muerte en 90 minutos, buscando la final del repechaje ante Eslovaquia y Kosovo en la Llave C, y lo vivimos por Claro Sports en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, este jueves.

¿Quién transmite en vivo el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Los partidos del repechaje europeo para la Copa del Mundo lo podrás seguir en México por Sky Sports. En Centro y Sudamérica, el partido lo pasa ESPN.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del Repechaje Mundialista 2026 en caso de empate?

Si el partido termina empatado en 90 minutos, no hay goles de visitante o penaltis directo, sino tiempos extra. En caso de que siga la igualdad tras los 30 minutos adicionales, habría una tanda de penaltis.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El ganador de esta semifinal de la Llave C se enfrentará al ganador del juego entre Eslovaquia y Kosovo, en partido a disputarse el martes 31 de marzo.

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