¿Y la lesión? Cristiano Ronaldo reporta con Al Nassr a dos días del México vs Portugal

El astro luso volvió a entrenar con Al Nassr tras lesión, pero Portugal evitó arriesgarlo ante México. Su ausencia responde a precaución médica

El delantero vuelve con el club saudí tras superar sus dolencias | @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con Al Nassr este jueves 26 de marzo y su reaparición, a solo dos días del México vs Portugal, abrió el debate sobre los tiempos de su recuperación. La imagen del portugués trabajando con normalidad en Arabia Saudita llamó la atención, sobre todo porque su ausencia con la selección ya estaba confirmada desde días antes.

El delantero fue baja oficial de Portugal debido a una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, sufrida a finales de febrero. Desde entonces, el cuerpo médico de Al Nassr y la selección lusitana trabajaron en su recuperación con un plan progresivo, sin forzar su regreso antes de tiempo.

La decisión de no convocarlo para los amistosos ante México y Estados Unidos respondió a un criterio médico y de gestión de carga. Roberto Martínez dejó claro que no se trataba de una lesión grave, pero sí de una situación que requería cuidado para evitar una recaída en un momento clave del calendario.

Su regreso a los entrenamientos no significa que estuviera listo para competir. En procesos de recuperación muscular, el paso de gimnasio a trabajo en cancha es progresivo, y el alta competitiva suele llegar días después, no de inmediato.

Además, el calendario jugó en contra de su presencia en México. Portugal dio la lista sin Cristiano varios días antes del partido, cuando aún no completaba su recuperación, por lo que modificar la convocatoria en el último momento no era viable ni recomendable.

En ese sentido, su ausencia no responde a una duda sobre su estado físico, sino a una decisión de precaución. Tanto Al Nassr como la selección priorizaron que el jugador llegue en condiciones óptimas a los siguientes compromisos, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte.

El regreso del portugués a los entrenamientos apunta a que está en la última fase de su recuperación. De hecho, todo indica que podría volver a la actividad oficial con su club para el duelo del 3 de abril ante Al Najma, una vez que complete el proceso sin molestias y después de la fecha FIFA.

Para México, la baja de Cristiano modifica el atractivo mediático del partido, pero no su exigencia deportiva. Portugal mantiene una plantilla competitiva, mientras que el foco ahora se traslada a lo que el Tri pueda mostrar ante un rival europeo de alto nivel.

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