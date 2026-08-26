FIFA en tensión: Italia retira su respaldo a Infantino y Jared Borgetti defiende su gestión

La FIGC anunció que no respaldará la candidatura del dirigente suizo en 2027, mientras Jared Borgetti expresó su apoyo a la gestión de FIFA

Italia le quita el respaldo a Gianni Infantino | Reuters

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que no respaldará la candidatura de Gianni Infantino para buscar un nuevo periodo como presidente de la FIFA en las elecciones de 2027. La decisión se suma a la postura de otras asociaciones que también han marcado distancia con el dirigente suizo.

A través de un comunicado, la FIGC explicó que su posición está relacionada con las recientes decisiones impulsadas por Infantino en temas de gobernanza, calendario y organización de competencias internacionales. La Federación Italiana señaló que continuará trabajando junto a la UEFA y otras asociaciones europeas bajo una misma línea de desarrollo para el fútbol.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, explicó que la determinación busca mantener una postura alineada con el organismo europeo y su presidente, Aleksander Ceferin. “Continuaremos trabajando junto a la UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, declaró Malagò.

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El dirigente italiano también señaló que la Federación mantiene una visión basada en el diálogo entre las instituciones involucradas en el fútbol internacional. “Nos identificamos con un modelo de diálogo, escucha y corresponsabilidad que hasta ahora ha permitido al fútbol crecer, innovar y, al mismo tiempo, defender sus principios fundamentales”, agregó.

La postura contra Infantino aumenta previo a las elecciones de FIFA

La decisión de Italia llega después de la polémica generada por una propuesta relacionada con la venta de una participación de los derechos comerciales del Mundial a inversionistas privados. El plan finalmente fue retirado después de recibir críticas dentro del entorno del fútbol internacional.

La FIGC se convirtió en una de las Federaciones que han decidido retirar su respaldo a Infantino. Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Nueva Zelanda y otras asociaciones también han expresado su desacuerdo con algunas decisiones tomadas durante su gestión.

Infantino llegó a la presidencia de FIFA en 2016 y desde entonces ha encabezado el organismo. Hasta antes de las diferencias recientes, su reelección para un nuevo periodo en 2027 parecía no tener oposición.

La FIFA estableció el 18 de noviembre como fecha límite para que los candidatos presenten sus postulaciones para la elección que se realizará en 2027. Aunque algunas Federaciones han tomado distancia, otras mantienen su apoyo al dirigente suizo. Entre ellas se encuentran asociaciones como Marruecos, Qatar y Líbano, mientras que Arabia Saudita no ha expresado públicamente una postura sobre la candidatura.

Jared Borgetti respalda la gestión de Gianni Infantino y FIFA

Mientras varias Federaciones han cuestionado el rumbo de la FIFA, el exfutbolista mexicano Jared Borgetti manifestó su respaldo a la gestión de Gianni Infantino mediante una publicación en redes sociales.

El exdelantero de la selección mexicana destacó la participación de jugadores y exjugadores en espacios relacionados con el futuro del fútbol y señaló que estas figuras pueden aportar desde su experiencia.

“El fútbol se construye también desde fuera de la cancha. Cada vez más, jugadores y exjugadores formamos parte de espacios donde podemos compartir nuestra experiencia, aportar nuevas perspectivas y participar en iniciativas que ayuden a definir el futuro de nuestro deporte”, escribió.

Jared Borgetti respalda a Infantino | Instagram

Borgetti también expresó su confianza en el trabajo de FIFA y en la capacidad de la organización para generar proyectos alrededor del fútbol internacional. “Creemos en la capacidad de FIFA y el Presidente Gianni Infantino para conectar personas, generar oportunidades y transformar comunidades. Por eso, queremos seguir contribuyendo a su evolución y a que su impacto positivo continúe creciendo alrededor del mundo”, añadió.

De esta manera, mientras algunas federaciones europeas han decidido retirar su apoyo a Infantino rumbo a las elecciones de FIFA, otras figuras relacionadas con el fútbol han mostrado respaldo a la continuidad del dirigente al frente del organismo.

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