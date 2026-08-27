Peloteando, en vivo | Jueves 27 de agosto

Toda la actualidad del deporte está en Claro Sports: la Liga MX acapara las semifinales de la Leagues Cup 2026

La edición de Peloteando de este jueves 27 de agosto llega con el análisis de una jornada marcada por el protagonismo de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. América avanzó a las semifinales con una destacada actuación de Rodolfo Cota, quien fue determinante para que las Águilas superaran la fase decisiva del torneo. Además, repasamos cómo la Liga MX dejó fuera a la MLS y consiguió que las semifinales sean completamente mexicanas.

En el plano internacional, revisamos la situación de Julián Álvarez, quien por segundo día consecutivo no entrenó con el Atlético de Madrid, así como los detalles más importantes del sorteo de la Champions League. También analizamos la renovación del piloto argentino Franco Colapinto con Alpine hasta 2027 y todas las noticias, resultados y movimientos del mundo deportivo. No te pierdas Peloteando, el mejor morning show deportivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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