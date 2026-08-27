Pachuca vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 6

Pachuca recibe a Chivas en la jornada 6 del Apertura 2026. Consulta horario, transmisión, alineaciones probables, antecedentes, pronóstico y momios del encuentro

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Pachuca y Chivas se enfrentarán este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo, dentro de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los equipos llegan separados por seis puntos y con objetivos distintos: Guadalajara busca mantenerse entre los primeros lugares, mientras los Tuzos intentan salir de la parte baja.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito ocupa el cuarto puesto con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y una derrota. Chivas llega después de vencer 5-2 a Tijuana, partido en el que Santiago Sandoval, Ricardo Marín en dos ocasiones, Roberto Alvarado y Diego Campillo marcaron los goles rojiblancos.

Marín asumió el puesto que dejó Armando ‘Hormiga’ González, quien fue transferido al Olympiacos de Grecia, y respondió con un doblete ante Xolos. El Rebaño acumula tres victorias, un empate y una derrota, además de ocho goles a favor y cinco en contra, cifras que lo colocan dentro de la zona de clasificación a la Liguilla después de cinco fechas.

Pachuca, por su parte, aparece en el lugar 14 con cuatro puntos, luego de una victoria, un empate y tres derrotas. Los Tuzos vienen de rescatar un empate 1-1 frente al Atlético de San Luis, gracias a un gol de cabeza del portero Carlos Moreno en el tiempo agregado. Eduardo Bauermann fue expulsado en ese compromiso y no estará disponible ante Guadalajara. El equipo de Benjamín Mora disputó más de una hora con 10 jugadores.

Fecha, horario y dónde ver el Pachuca vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El Pachuca vs Chivas se jugará el sábado 29 de agosto de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo. La transmisión estará disponible en televisión de paga por FOX y en línea mediante la plataforma FOX One; no se contempla señal de televisión abierta. El seguimiento del partido también podrá consultarse minuto a minuto en plataformas digitales.

Alineaciones probables del Pachuca vs Chivas para la jornada 6 de la Liga MX 2026

Pachuca: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto y Francisco Venegas; Elías Montiel y Christian Rivera; Alan Bautista, Kenedy y Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto y Francisco Venegas; Elías Montiel y Christian Rivera; Alan Bautista, Kenedy y Oussama Idrissi; Salomón Rondón. Chivas: Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Romo y Miguel Gómez; Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González y Hugo Camberos; Roberto Alvarado y Efraín Álvarez; Ricardo Marín.

Guadalajara mantiene como bajas por lesión a Bryan González, Daniel Aguirre y Miguel Tapias, mientras Richard Ledezma y José Castillo están en duda. Las alineaciones oficiales se conocerán cerca del inicio del encuentro.

Antecedentes y últimos resultados del Pachuca vs Chivas en la Liga MX

Chivas ganó los cuatro enfrentamientos más recientes de Liga MX contra Pachuca:

2-0 el 10 de enero de 2026

1-0 el 2 de noviembre de 2025

2-1 el 22 de febrero de 2025

2-0 el 19 de octubre de 2024.

El antecedente previo fue un amistoso celebrado el 23 de junio de 2024, cuando los Tuzos se impusieron 3-0. En el balance general se registran 66 partidos, con 25 victorias de Guadalajara, 22 de Pachuca y 19 empates; el último duelo oficial terminó 2-0 para el Rebaño con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 6?

Chivas parte como favorito en caliente.mx con un momio de +120, mientras el triunfo de Pachuca paga +210 y el empate aparece en +260. La posición en la tabla, la goleada frente a Tijuana y las cuatro victorias consecutivas sobre los Tuzos respaldan al conjunto visitante, aunque deberá enfrentar a un Pachuca que busca su primer triunfo desde la jornada inaugural. El pronóstico es una victoria de Guadalajara por 2-1. Los momios fueron consultados el 27 de agosto y pueden cambiar antes del silbatazo inicial.

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