León, el más obligado en la Leagues Cup: busca el boleto a Concachampions y una revancha internacional

La victoria del América definió los tres boletos de la Leagues Cup para la Concacaf Champions Cup 2027 y dejó a León y Tijuana peleando por el último lugar

La Fiera busca revancha internacional | Imago7

La Leagues Cup 2026 representa mucho más que una oportunidad de levantar un trofeo para León. La Fiera se encuentra ante una de sus últimas posibilidades para asegurar presencia internacional en 2027, ya que el torneo también definirá boletos para la Concacaf Champions Cup, una competencia donde el conjunto esmeralda tiene una historia reciente que busca repetir.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi es uno de los cuatro clubes mexicanos que siguen con vida en la fase final del certamen junto con América, Toluca y Monterrey, pero a diferencia de algunos de sus rivales, para León la importancia del torneo aumenta debido a que su clasificación al certamen regional depende directamente de su desempeño en esta competencia.

León busca volver a la Concacaf Champions Cup después del golpe del Mundial de Clubes

La Fiera tiene un objetivo pendiente desde hace más de un año: volver a competir en la máxima competencia de clubes de Concacaf. León fue campeón de la Concacaf Champions Cup 2023, título que le permitió clasificarse al Mundial de Clubes 2025, aunque posteriormente quedó fuera del torneo internacional debido a la resolución de FIFA relacionada con la multipropiedad.

Aquella situación dejó una sensación pendiente dentro de la institución, que ahora busca regresar al escenario internacional por la vía deportiva. Ganar o terminar entre los mejores lugares de la Leagues Cup significaría recuperar protagonismo regional y abrir nuevamente la puerta a una competencia que ya conquistó.

Ahora, la Leagues Cup representa la oportunidad más importante para conseguirlo. Más allá del título, avanzar en el torneo puede significar asegurar nuevamente su presencia en una competencia donde ya sabe lo que significa levantar el trofeo.

¿Qué equipos mexicanos ya tienen boleto a la Concachampions 2027?

Con los resultados de la Leagues Cup, la Liga MX ya tiene asegurados los lugares correspondientes para la próxima Concacaf Champions Cup.

Los equipos que ya cuentan con su clasificación son:

Toluca

Cruz Azul

América

Chivas

Tigres

Pumas

Pachuca

Monterrey

En el caso de Pachuca y Monterrey, ambos consiguieron su lugar mediante los criterios establecidos por la Liga MX. Los Tuzos obtuvieron su boleto por la tabla anual, mientras que Rayados también aseguró su participación por posición dentro del campeonato mexicano.

Además, América, Toluca, Cruz Azul, Chivas, Tigres y Pumas ya tenían garantizada su presencia por los criterios deportivos correspondientes a la temporada 2025-2026.

América, Monterrey y Pachuca completan los boletos de la Leagues Cup

La victoria del América permitió que los tres boletos que entrega la Leagues Cup 2026 para la Concacaf Champions Cup queden en manos de clubes mexicanos.

La Liga MX aseguró las plazas gracias al desempeño de sus representantes en la fase final del torneo, donde los equipos nacionales dominaron la competencia y dejaron fuera a clubes de la MLS.

Con esto, la Leagues Cup vuelve a tener un impacto importante en la distribución de lugares para la competencia regional, ya que una clasificación repetida no elimina un cupo, sino que abre la posibilidad de beneficiar a otro equipo elegible.

León y Tijuana se juegan el último boleto internacional

El último lugar mexicano para la Concacaf Champions Cup 2027 quedó reducido a una pelea entre León y Tijuana.

La situación depende completamente del resultado que obtenga La Fiera en la recta final de la Leagues Cup. Si el conjunto esmeralda termina dentro de los tres mejores lugares del torneo, asegurará su clasificación internacional.

En cambio, si León finaliza en la cuarta posición, el boleto será para Xolos de Tijuana, debido a que el equipo fronterizo es el siguiente club elegible de acuerdo con los criterios de clasificación.

Por esta razón, León llega como uno de los equipos más obligados de la competencia. Mientras otros clubes ya tienen asegurado su futuro internacional, La Fiera necesita avanzar para evitar que su boleto termine en manos de Tijuana.

Una nueva oportunidad para León

El equipo esmeralda tiene todavía la posibilidad de transformar su participación en la Leagues Cup en una nueva clasificación internacional. Para conseguirlo tendrá que mantenerse entre los mejores del torneo y responder en una fase donde cada partido tiene consecuencias.

Después de quedarse fuera del Mundial de Clubes pese a conquistar la Concacaf Champions Cup, León busca una nueva oportunidad para regresar a los escenarios internacionales.

La presión está sobre La Fiera, que sabe que no solo está jugando por un campeonato, sino por mantener su lugar entre los equipos mexicanos que competirán contra los mejores clubes de la región.

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