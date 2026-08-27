Rio Ave vs Sporting Lisboa en vivo: horario y dónde ver la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

El Sporting Lisboa busca mantenerse en la parte alta de la tabla ante un Rio Ave que viene de conseguir su primera victoria del torneo

Rio Ave vs Sporting Lisboa, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

La Liga de Portugal 2026-27 continúa en las pantallas de Claro Sports con la disputa de la jornada 4 y uno de los encuentros destacados será el enfrentamiento entre Rio Ave y Sporting Lisboa. El conjunto visitante llega como segundo lugar de la clasificación con siete puntos, mientras que el equipo de Vila do Conde busca darle continuidad al triunfo conseguido en la fecha anterior. Las acciones se celebrarán este viernes 28 de agosto de 2026 a las 13:15 horas (tiempo del centro de México).

El Sporting Lisboa comenzó la temporada con un empate ante Estrela Amadora, pero después sumó dos victorias consecutivas frente a Vitória Guimarães y FC Alverca. Por su parte, Rio Ave inició con dos derrotas ante Gil Vicente y Porto, aunque consiguió sus primeros tres puntos al vencer al Estoril en la tercera jornada.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Rio Ave vs Sporting Lisboa por la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026?

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El partido entre Rio Ave y Sporting Lisboa se disputará este viernes 28 de agosto de 2026 a las 13:15 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 4 de la Primeira Liga de Portugal y tendrá como escenario el Estadio dos Arcos, también conocido como Estadio do Rio Ave FC.

El inmueble ubicado en Vila do Conde, Portugal, fue inaugurado en 1984 y cuenta con capacidad para aproximadamente 5,300 espectadores. Sporting Lisboa llegará con ocho goles a favor y cinco en contra, mientras que Rio Ave registra dos anotaciones marcadas y tres recibidas después de sus primeros tres compromisos.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El duelo entre Rio Ave y Sporting Lisboa se podrá seguir en vivo por Claro Sports. La multiplataforma transmitirá encuentros de la Primeira Liga 2026-27 para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con tres partidos por jornada durante la temporada.

Los aficionados podrán seguir la liga portuguesa mediante las plataformas digitales de Claro Sports. La Primeira Liga 2026-27 representa la edición número 93 de la máxima categoría profesional del fútbol portugués, con participación de 18 equipos y una temporada que comenzó el 7 de agosto de 2026 y finalizará el 16 de mayo de 2027.

Antecedentes del Rio Ave vs Sporting Lisboa en la Liga de Portugal

El historial reciente favorece ampliamente al Sporting Lisboa, que acumula seis victorias consecutivas ante Rio Ave considerando partidos de Liga de Portugal y Copa de Portugal. El enfrentamiento más reciente terminó con triunfo de los Leões por 1-4 como visitantes, con goles de Luis Suárez, Gustavo Mancha en propia puerta, Francisco Trincão y Geovany Quenda.

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han tenido dominio del Sporting. En la temporada 2025-26, el conjunto lisboeta ganó 4-0 como local y 1-4 en Vila do Conde. Además, durante la Copa de Portugal 2025 se impuso en las semifinales con marcadores de 2-0 y 1-2.

Rio Ave 1-4 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2025-26

Sporting Lisboa 4-0 Rio Ave | Primeira Liga 2025-26

Rio Ave 1-2 Sporting Lisboa | Semifinal de vuelta | Copa de Portugal 2025

Sporting Lisboa 2-0 Rio Ave | Semifinal ida | Copa de Portugal 2025

Rio Ave 0-3 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2024-25

Sporting Lisboa 3-1 Rio Ave | Primeira Liga 2024-25

Rio Ave 3-3 Sporting Lisboa | Primeira Liga 2023-24

Sporting Lisboa 2-0 Rio Ave | Primeira Liga 2023-24

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 4 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con los momios de Caliente MX, el Sporting Lisboa parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos en la jornada 4. La victoria del conjunto visitante aparece con una cuota de -313, mientras que el triunfo del Rio Ave paga +820 y el empate se ubica en +425.

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En el apartado individual, Sporting Lisboa cuenta con jugadores destacados en el inicio del torneo. Geny Catamo lidera la clasificación de asistencias con tres pases de gol en tres jornadas, mientras que Fotis Ioannidis aparece entre los máximos anotadores de la competencia con dos goles.

Además, ambos clubes llegan con novedades fuera del terreno de juego. Sporting Lisboa anunció el fichaje de Moncef Zekri, quien firmó contrato hasta 2029, y confirmó la salida del portero João Virgínia rumbo al Wolverhampton, equipo donde milita el mexicano Raúl Jiménez. Rio Ave, por su parte, incorporó a Malik Sellouki y Pedro Amaral, además de confirmar la salida de Bruno Alves de su estructura directiva.

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