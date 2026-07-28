Yareli Acevedo gana oro en Juegos Centroamericanos y confirma el gran momento del ciclismo mexicano

La cubana Marlies Mejías finalizó en la segunda posición con 158 puntos, mientras que la colombiana Lina Hernández completó el podio con 148

Yareli Acevedo gana oro en Juegos Centroamericanos | X: @conadeoficial

Yareli Acevedo confirmó su condición de favorita y conquistó la medalla de oro en la prueba de ómnium femenil de ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La mexicana dominó la clasificación general con 179 puntos y aseguró el primer lugar tras una sólida actuación en la carrera por puntos, la prueba que definió el podio en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte este martes 28 de julio.

La pedalista nacional construyó su victoria con una actuación consistente a lo largo de las cuatro pruebas del ómnium. Yareli Acevedo abrió la jornada con 40 unidades en el scratch, repitió la misma cifra en la carrera tempo, sumó 38 puntos en la eliminación y cerró con 61 unidades en la carrera por puntos, resultado que le permitió ampliar su ventaja sobre sus principales rivales.

La cubana Marlies Mejías finalizó en la segunda posición con 158 puntos, mientras que la colombiana Lina Hernández completó el podio con 148. Más atrás terminaron la venezolana Verónica Abreu, con 141, la representante de Trinidad y Tobago, Teniel Campbell, con 117, y la dominicana Stephany Contreras, quien no concluyó la prueba.

El resultado reafirmó el gran momento de Yareli Acevedo, quien llegó a Santo Domingo como la principal referencia del ciclismo de pista mexicano. La capitalina conquistó el título mundial de la carrera por puntos en 2025, se consolidó como la número uno del ranking de resistencia de la Unión Ciclista Internacional y también presume el campeonato panamericano del ómnium, credenciales que respaldaban su condición de favorita para esta competencia.

La medalla de oro también representó la segunda presea de la mexicana en la justa regional. Un día antes, la ciclista de 25 años subió al podio tras obtener la plata en la persecución por equipos junto a Sofía Arreola, Antonieta Gaxiola y Andrea Robles, con lo que mantuvo un inicio destacado dentro del programa de ciclismo de pista.

Con este triunfo, Yareli Acevedo amplió el cosecha dorada de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 y ratificó el dominio que ha construido en el continente durante los últimos años. La campeona mundial volvió a responder en una competencia internacional y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera rumbo a los próximos grandes compromisos del ciclo olímpico.

Te puede interesar: