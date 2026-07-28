¡Impresionante irrupción! Sidny Lopes Cabral: de la tercera división al mejor gol del Mundial y a costar 10 millones

El futbolista de Cabo Verde representó una de las grandes revalorizaciones tras la Copa del Mundo 2026

Sidny Lopes, una de las figuras emergentes del Mundial 2026. | Reuters.

Hace poco más de un año, Sidny Lopes Cabral competía lejos de los principales escenarios del futbol europeo. Su nombre aparecía en las alineaciones del Viktoria Köln, dentro de la tercera división de Alemania, y su valor de mercado rondaba los 350 mil euros. En julio de 2026, su realidad es distinta: pertenece al Trabzonspor de Turquía, está valorado en 10 millones y recibió el reconocimiento al mejor gol del Mundial.

La FIFA confirmó que la anotación del seleccionado de Cabo Verde contra Argentina fue elegida como el Gol del Mundial 2026. La jugada se produjo durante los dieciseisavos de final, cuando Lopes Cabral superó la marca de Alexis Mac Allister y ejecutó un disparo desde fuera del área que terminó en el ángulo.

El tanto llegó en el minuto 102 y permitió que Cabo Verde igualara de manera momentánea un partido que finalmente terminó 3-2 a favor de Argentina. Aunque la selección africana quedó eliminada, la acción del lateral se mantuvo entre las imágenes del torneo y terminó imponiéndose en la votación organizada por la FIFA.

“Este es el reconocimiento con el que sueña cualquier jugador”, declaró Lopes Cabral después de recibir el premio. Para el futbolista de 23 años, la distinción cerró una Copa del Mundo en la que Cabo Verde compitió por primera vez en las rondas de eliminación directa y consiguió colocar a uno de sus integrantes entre los protagonistas individuales.

De las divisiones inferiores al futbol portugués

El ascenso de Lopes Cabral comenzó en Alemania. Después de pasar por las categorías juveniles de clubes de Países Bajos y Suecia, jugó con el Rot-Weib Erfurt y posteriormente con el Viktoria Koln. Todavía en la temporada 2024-25 disputaba la Tercera División de Alemania, antes de dar el salto al Estrela Amadora de Portugal.

Su paso por el club portugués aceleró su carrera. El lateral encontró continuidad, aportó goles y llamó la atención del Benfica, que lo incorporó durante el mercado de invierno de la temporada 2025-26. El conjunto de Lisboa le otorgó un contrato hasta 2030, apenas unos meses después de que jugara en una categoría menor del futbol alemán.

Lopes Cabral debutó con el Benfica el 3 de enero de 2026 ante el Estoril. Durante el segundo semestre de la campaña participó en cuatro competencias y consiguió marcar con la camiseta de las Águilas, aunque su etapa en Lisboa duró únicamente unos meses.

Antes del inicio del Mundial, Trabzonspor alcanzó un acuerdo con Benfica para contratarlo de manera definitiva. El club turco anunció la operación el 4 de junio y, un día después, el jugador completó los exámenes médicos para iniciar una nueva etapa en la Liga de Turquía.

Una valoración que se multiplicó en un año

Revalorización de Lopes Cabral. | Transfermarkt.

El cambio deportivo también se reflejó en su valoración. En el verano de 2025, cuando dejó la tercera división alemana para incorporarse al Estrela Amadora, su ficha era estimada en aproximadamente 350 mil euros. Tras sus actuaciones en Portugal, su llegada al Benfica, el fichaje por Trabzonspor y su participación mundialista, la cifra alcanzó los 10 millones de euros.

Esto significa que su valoración se multiplicó casi 29 veces en aproximadamente un año. El crecimiento ayuda a explicar por qué Trabzonspor decidió cerrar su contratación antes de la Copa del Mundo, en una operación reportada en alrededor de 10 millones de euros.

El premio al mejor gol del Mundial representa el punto más visible de una transformación construida en distintas categorías y países. En un periodo reducido, Lopes Cabral pasó de competir en la tercera división alemana a entrenarse con José Mourinho en el Benfica, firmar con uno de los clubes tradicionales de Turquía y marcar ante la selección argentina.

La historia de Sidny Lopes Cabral no quedó limitada a una anotación. Su recorrido muestra cómo una temporada puede modificar la carrera y el valor de un futbolista: de 350 mil a 10 millones de euros, de la Tercera División de Alemania al Trabzonspor y de un perfil poco conocido al autor del gol más votado de la Copa del Mundo 2026.

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