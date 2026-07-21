Javier Tebas critica el Mundial de 64 selecciones: “La FIFA está destruyendo el fútbol; Gianni Infantino debería irse”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, enumeró cada uno de los problemas que supuestamente habría provocado la FIFA en la Copa del Mundo de Norteamérica

Javier Tebas lanza críticas en contra de la FIFA | Reuters

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fiel a su estilo, mostró su enojo contra la FIFA, que dirige Gianni Infantino, tanto por los problemas que sucedieron durante el Mundial 2026 como por la propuesta que analiza el organismo que rige el fútbol internacional sobre una posible Copa del Mundo de 64 selecciones en 2030, la iniciativa que surgió en la Conmebol y ya estaría en discusión en las oficinas de Zúrich, Suiza.

Con la intención de celebrar el centenario de las Copas del Mundo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a pronunciarse a favor de ampliar el número de participantes para el Mundial 2030, una idea que parece gustarle a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Sin embargo, Javier Tebas tiene sus reservas debido a que la competencia haría todavía más apretado el calendario de las competiciones de clubes, una postura que hizo pública en una charla publicada este martes 21 de julio.

“La decisión de la Superliga otorgó a la FIFA y a la UEFA un poder inmenso, confirmando su monopolio. Sin embargo, deberían haber utilizado este monopolio para colaborar con los diversos actores de nuestra industria y por el bien del fútbol, con transparencia general y regulatoria, y decisiones consensuadas. No para hacer lo que está haciendo la FIFA. Hemos denunciado repetidamente el problema del calendario. Y ahora quieren celebrar un Mundial con 64 equipos“, declaró Javier Tebas en una charla con La Gazzetta dello Sport. “Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del fútbol no se limita al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial. Son las competiciones nacionales las que sustentan este deporte. Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores”.

El dirigente del fútbol español estuvo presente en Nueva York durante la coronación de España en la final del Mundial 2026, una edición que tuvo por primera vez en la historia pausas de hidratación en todos los partidos, una medida sumamente criticada por un sector de aficionados debido a que altera el ritmo del juego. En ese sentido, Javier Tebas considera que el motivo fue únicamente comercial y no en beneficio de los futbolistas.

“La FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Así que, si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una farsa. Las tenemos en LaLiga, pero solo cuando hace mucho calor. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado; tuve que ponerme un suéter en las gradas. Fue una farsa, una pausa publicitaria. Y luego estuvo el caso Balogun”, recalcó el presidente de LaLiga en referencia a la tarjeta roja que se le quitó al delantero de Estados Unidos, en medio de una supuesta intervención del presidente Donald Trump en el Comité Disciplinario de la FIFA. “Persigue únicamente sus intereses. Hay cómplices activos en el sistema que colaboran con este tipo de decisiones y cómplices pasivos que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que ciertas cosas vuelvan a suceder. Critican el sistema tomando un café en el bar o en conversaciones privadas por teléfono, pero luego no hacen nada para poner fin a todo esto”.

Javier Tebas considera que, después de tantos problemas, el ciclo de Gianni Infantino debería terminar de una vez por todas, pese a que el dirigente permanecerá en el cargo, como mínimo, hasta marzo de 2027.

“Debería irse, le ha llegado su momento. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos. En Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”, sentenció.

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