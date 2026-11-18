La falta de confianza que ha demostrado el portero de Chivas en el arco Tricolor mantienen las dudas previo al duelo ante Jamaica, mientras Malagón, Padilla y otros porteros buscan una oportunidad

¿Quién deberá ser el portero titular ante Estados Unidos? | Claro Sports

La clasificación de la Selección Mexicana al Final Four de la Concacaf Nations League no terminó con las dudas en la portería de Rafael Márquez. Aunque el Tricolor consiguió su primera victoria bajo el mando del entrenador mexicano tras superar 1-0 a Jamaica en el Gigante de Acero, las actuaciones de Raúl ‘Tala’ Rangel mantienen abierto el debate sobre su continuidad como titular y más, previo a enfrentar a la Selección de Estados Unidos en marzo del 2027. Los errores del guardameta de Chivas ante Estados Unidos y Jamaica, sumados a las oportunidades que han recibido Álex Padilla y Óscar García, plantean la posibilidad de una competencia por el puesto, ¿Luis Ángel Malagón, Luis García, Carlos Acevedo o Carlos Moreno, las esperanzas del ‘Kaiser’?

Los primeros seis partidos de Márquez dejan un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas, con diez goles recibidos y apenas una portería a cero. Durante este periodo, el cuerpo técnico ha utilizado a tres guardametas diferentes, pero Rangel concentra la mayor participación con cuatro encuentros y siete tantos en contra. Óscar García recibió un gol en su única aparición, mientras que Padilla permitió dos anotaciones en su debut. Los números reflejan las dificultades defensivas del equipo, aunque también existen equivocaciones individuales que han comprometido los resultados y que obligan a revisar el rendimiento bajo los tres postes.

Los errores de Tala Rangel que han comprometido a México

El primer partido que puso bajo cuestionamiento a Raúl Rangel fue la derrota 3-0 ante Estados Unidos, en la Fecha FIFA de octubre. El arquero cometió dos equivocaciones que terminaron en goles del conjunto norteamericano. Primero, no consiguió controlar un balón después de una intervención ante Giovanni Reyna y dejó el rebote a disposición de Julian Hall, quien abrió el marcador. Posteriormente, intentó salir con la pelota desde su área, perdió la posesión ante la presión de Cavan Sullivan y permitió que el estadounidense marcara con un disparo de larga distancia. Dos errores individuales que marcaron el desarrollo del encuentro y provocaron cuestionamientos sobre su seguridad en la portería.

Tala Rangel con la Selección Mexicana | Imago 7

A pesar de aquella actuación, Rafael Márquez mantuvo su confianza en el Tala para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica. Sin embargo, en el partido de ida disputado en Kingston, el guardameta volvió a protagonizar una acción que tuvo consecuencias en el marcador. Al minuto 28, Rangel excedió el tiempo permitido para realizar un saque de meta y el árbitro Mario Escobar sancionó la demora con un tiro de esquina a favor de los caribeños. En el cobro, Jesús Gallardo intentó despejar de cabeza, pero terminó por enviar el balón a su propia portería. La desconcentración del arquero originó la jugada que permitió a Jamaica abrir el marcador, en un encuentro que terminó con derrota mexicana por 3-2.

La vuelta en Monterrey tampoco estuvo libre de dificultades para Rangel, pese a que México consiguió el triunfo y terminó el partido sin recibir anotaciones. Al minuto 24, Jamaica aprovechó un tiro de esquina mal ejecutado por el Tricolor para organizar un contragolpe que dejó a Renaldo Cephas con dirección a la portería mexicana. El delantero superó en velocidad a Rodrigo Huescas y posteriormente evitó la salida del Tala, quien abandonó su posición para intentar cortar el avance. Erik Lira mantuvo la persecución, alcanzó al atacante dentro del área y recuperó el balón antes de que pudiera definir, en una intervención que evitó un gol que habría complicado la clasificación.

La jugada de Lira no fue el único momento de preocupación en el Gigante de Acero, pues Rangel también tuvo dificultades para calcular una salida durante un tiro de esquina de Jamaica, que terminó con un remate de Cephas por encima del travesaño. Aunque el portero consiguió su primera portería a cero con Márquez, las situaciones de riesgo volvieron a dejar dudas sobre sus decisiones. Antes de la eliminatoria, el seleccionador había respaldado públicamente al futbolista: “Cuando sucedió lo de Tala, yo seguí confiando en él, porque ha mejorado. Cualquiera se puede equivocar y por un partido no voy a desconfiar de los jugadores”. La clasificación mantiene al equipo con vida en el torneo, pero el respaldo del entrenador no elimina la necesidad de corregir los errores individuales.

Álex Padilla y Óscar García: ¿Cómo les ha ido con Rafael Márquez?

Álex Padilla recibió su primera oportunidad en la derrota 2-0 frente a Chile, durante el segundo partido de la primera Fecha FIFA de Márquez. El guardameta del Athletic Club disputó los 90 minutos y recibió las anotaciones de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, ambas en el segundo tiempo. Su participación representó una alternativa a Rangel, aunque la derrota no permitió modificar la jerarquía en la portería. A esto se suma su situación en España, donde no ha conseguido desplazar a Unai Simón de la titularidad, por lo que sus oportunidades de competir de manera regular han sido limitadas. Su actividad reciente incluye un encuentro de Copa del Rey disputado el 29 de octubre.

Óscar García, portero del León, también tuvo una oportunidad como titular en el empate 1-1 ante Perú, correspondiente al inicio del proceso de Márquez. El guardameta recibió una anotación de Jairo Vélez y completó los 90 minutos, aunque también registró una intervención importante frente a Alex Valera durante la segunda mitad. A diferencia de Padilla, García cuenta con mayor continuidad en la Liga MX. Antes de los compromisos contra Jamaica, acumulaba 13 partidos, 45 atajadas y cuatro encuentros sin recibir gol en el Apertura 2026, cifras que respaldan su presencia entre los convocados y le permiten competir por nuevas oportunidades.

La comparación entre los tres porteros muestra que Rangel ha recibido siete goles en cuatro partidos, Padilla dos en uno y García uno en su única aparición. Sin embargo, los números no pueden evaluarse sin considerar el comportamiento de la defensa y la cantidad de oportunidades concedidas a los rivales. Mientras el Tala ha disputado los encuentros de mayor exigencia, incluidos los enfrentamientos contra Estados Unidos y Jamaica, sus dos compañeros cuentan con una muestra limitada para establecer conclusiones. Márquez utilizó a los tres durante los amistosos, pero eligió exclusivamente a Rangel para la eliminatoria oficial, por lo que todavía no existe una competencia equilibrada en cuanto a minutos disputados.

¿Debe Rafa Márquez recurrir a Malagón, Luis García o Carlos Acevedo?

Luis Ángel Malagón aparece como una de las alternativas para incrementar la competencia en la portería mexicana. El guardameta del América sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2026, lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Después de siete meses de recuperación, volvió a la actividad oficial con las Águilas el 10 de octubre y recuperó la titularidad del equipo. Aunque no fue incluido en la convocatoria de noviembre para enfrentar a Jamaica, Claro Sports pudo conocer que Márquez y su cuerpo técnico han dado seguimiento a su regreso a las canchas. Su experiencia con el Tricolor y la continuidad que pueda recuperar en el América podrían convertirlo en un candidato para las próximas convocatorias.

Malagón con México | Imago7

Luis García, guardameta del Toluca, también tiene argumentos para recibir una oportunidad con la Selección Mexicana. El arquero ha formado parte de una etapa de títulos con los Diablos Rojos y cuenta con el respaldo de Antonio Mohamed, quien reconoció sus condiciones después de los errores del Tala ante Estados Unidos: “Con respecto a Luis, ha hecho los méritos para poder tener una posibilidad. Ojalá se le pueda dar, pero vuelvo a lo mismo: son gustos de entrenadores, nada más”, declaró el técnico argentino.

Por su parte, Carlos Moreno, portero del Pachuca, también aparece entre las alternativas gracias a su experiencia y actuaciones con los Tuzos, equipo con el que ha participado en competencias nacionales e internacionales, mientras que Carlos Acevedo, de Santos Laguna, representa otra posibilidad, después de integrar la convocatoria de México al Mundial 2026, aunque todavía no ha recibido un llamado durante la gestión de Márquez. Finalmente, a esta lista se le puede sumar Rodolfo Cota, guardameta con experiencia en la Liga MX y antecedentes en la Selección Mexicana, cuyo recorrido profesional podría ser considerado por el cuerpo técnico. Los cuatro porteros representan alternativas para incrementar la competencia en el arco del Tricolor, una posición que mantiene abiertas las dudas de cara a los próximos compromisos internacionales.

La decisión sobre la portería será uno de los temas que deberá resolver Rafael Márquez antes de enfrentar a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League, en marzo de 2027. Rangel conserva la titularidad y cuenta con el respaldo del entrenador, pero sus equivocaciones han demostrado que el puesto no debería considerarse definido únicamente por la experiencia acumulada en el Mundial. Padilla y Óscar García esperan nuevas oportunidades, mientras Malagón busca consolidar su regreso y otros guardametas de la Liga MX intentan entrar en la convocatoria. Más que realizar un cambio inmediato, el cuerpo técnico tiene el desafío de evaluar la regularidad, la toma de decisiones y la seguridad de sus alternativas, para determinar quién ofrece mayores garantías en los siguientes compromisos de México.