El entrenador asumió la responsabilidad tras el duro 7-0 sufrido ante Argentina.

Costa Rica fue aplastado en su visita a Argentina | DIEGO LIMA / AFP

Bryan Ruiz asumió la responsabilidad por una decisión que salió mal en la derrota 7-0 de Costa Rica ante Argentina. El seleccionador quiso cerrar el mediocampo con Andrey Soto al lado de Celso Borges, pero la Albiceleste siguió encontrando espacios por dentro. Tras el amistoso del martes en Córdoba, el técnico reconoció que utilizó a Soto en una posición que no era la suya y que la Sele quedó lejos del nivel que exigía el partido.

Antes del encuentro, Ruiz había pedido una Costa Rica valiente, capaz de defender cuando el rival la obligara a retroceder y de avanzar cuando recuperara la pelota. Después de la goleada, su diagnóstico fue directo: “Es una derrota muy dura, eso refleja la diferencia que hay, tengo poco que decir respecto a esto“.

El cambio que Bryan Ruiz reconoció como un error ante Argentina

La idea era reforzar el centro con Soto y Borges y aprovechar la intensidad de Manfred Ugalde para salir hacia adelante. El problema fue que Argentina consiguió recibir por dentro pese al ajuste. Costa Rica no logró cerrar el sector que había intentado proteger y el equipo de Lionel Scaloni encontró por ahí una vía para hacerle daño.

“Queríamos cerrar el medio, era lo que buscábamos. Pusimos a Andrey (Soto) a la par de Celso (Borges), pero ellos lograban encontrar la pelota en el medio, supieron hacernos daño”, explicó Ruiz. El entrenador asumió la decisión de cambiar de posición al futbolista: “Probé a Andrey en un puesto que no es el de él”.

Ruiz también contó que su cuerpo técnico había estudiado el partido del viernes ante Uruguay. A su juicio, la Albiceleste había jugado bien pese a perder 2-1, por lo que ese resultado no cambiaba la dimensión del reto. “No estuvimos a la altura y esto demuestra la diferencia que hay entre la Selección de Argentina y la de Costa Rica”, admitió.

Qué le deja el 7-0 a Costa Rica después de la fecha FIFA

El seleccionador distinguió lo ocurrido en Córdoba de lo que había visto ante Ecuador. Consideró aceptable aquel primer amistoso, condicionado por la lesión de Alexis Gamboa y la expulsión de Diego Mesén. Frente a Argentina, en cambio, su evaluación fue mucho más severa: “En este nos desnudaron completamente en todos los aspectos”.

Ruiz recordó que Costa Rica aceptó los dos amistosos para que sus jugadores vivieran de cerca la exigencia del máximo nivel. Tras el 7-0, anunció que hará una revisión exhaustiva del rendimiento de los seleccionados y respaldó el esfuerzo del plantel. Su autocrítica dejó un punto concreto para empezar ese análisis: revisar si los ajustes que introduce para contener a un rival ayudan al equipo o terminan alejando a sus jugadores de las funciones que mejor conocen.

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