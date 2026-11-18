Los de Montoya se juegan mucho más que tres puntos.

Comunicaciones venció a Antigua en su última presentación | @CremasOficial

Comunicaciones afronta una jornada decisiva en la pelea por clasificarse a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Con seis puntos por disputar, el equipo de Roberto Montoya ocupa el séptimo lugar con 23 unidades y necesita recuperar terreno para evitar quedarse fuera de la siguiente instancia.

La referencia es Deportivo San Pedro, sexto con 26 puntos y dueño del último boleto a los playoffs. Los tres puntos de diferencia obligan a los cremas a mirar los resultados de su rival, además de cumplir con su propio trabajo. La penúltima fecha puede permitirles llegar mejor posicionados al cierre o terminar anticipadamente con sus aspiraciones.

El desafío será visitar a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, un escenario exigente ante uno de los equipos más competitivos del campeonato. Comunicaciones necesita una actuación firme para conseguir una victoria que le permita sostener la presión sobre San Pedro y evitar que su futuro quede completamente condicionado por otro resultado.

Al mismo tiempo, los pedrenses visitarán a Cobán Imperial en Verapaz. El mejor escenario para Comunicaciones sería ganar y que San Pedro perdiera, una combinación que dejaría a ambos con 26 unidades. Así, la clasificación se definiría en la última jornada y los criterios de desempate adquirirían especial importancia.

Si los dos equipos llegan a esta fecha con la misma diferencia de gol, una victoria crema y una derrota pedrense mejorarían ese apartado a favor de Comunicaciones. Eso podría permitirle ocupar el sexto puesto, de acuerdo con el orden de los criterios reglamentarios, y afrontar el último compromiso en una situación mucho más favorable.

Otra combinación que mantendría abierta la pelea sería un triunfo de Comunicaciones y un empate de San Pedro. En ese caso, los cremas alcanzarían los 29 puntos y su rival llegaría a 30, por lo que la distancia se reduciría a una unidad. Si ambos ganan, en cambio, la diferencia seguiría siendo de tres puntos y Comunicaciones necesitaría alcanzarlo en la fecha final.

El escenario más complicado aparece si San Pedro gana y el equipo de Montoya no consigue vencer. Una derrota o un empate de Comunicaciones, acompañado de una victoria pedrense, significaría su eliminación matemática, porque la distancia sería mayor que los tres puntos que quedarían en disputa. Por eso, dejar unidades en Guastatoya implicaría un riesgo enorme.

Comunicaciones llega, entonces, a una fecha en la que necesita responder dentro de la cancha y esperar que los otros resultados lo acompañen. Ganar no le aseguraría la clasificación, pero sí mantendría sus posibilidades hasta la última jornada. La visita a Guastatoya puede ser el impulso definitivo para su recuperación o el partido que termine de comprometer su futuro en el Apertura.

Te puede interesar