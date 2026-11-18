El maratonista mexicano, dueño del récord nacional tras su actuación en Chicago, buscará la clasificación olímpica mediante el ranking mundial

Jorge Luis Cruz (en medio), nuevo récord mexicano en marartón. | @jorgecruz0023

El maratonista mexicano Jorge Luis Cruz Pérez tiene un nuevo objetivo en su carrera: conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Después de romper una marca nacional que permaneció vigente durante 31 años, el corredor mexiquense afronta el desafío de cumplir con los criterios establecidos por World Athletics, que endureció los tiempos de clasificación para la próxima justa olímpica.

En octubre de 2026, Cruz estableció el récord mexicano de maratón con un tiempo de 2:08:13 en Chicago, donde terminó en la posición 16. Su temporada también incluyó un tercer lugar en el Medio Maratón de la Ciudad de México, resultados que lo colocaron como el maratonista número uno del país, el 16 del continente y el 238 del ranking mundial, de acuerdo con los registros presentados por su equipo.

World Athletics estableció una marca mínima de 2:05:00 para el maratón varonil de Los Angeles 2028, un registro más exigente que las 2:08:10 solicitadas para Paris 2024. El organismo contempla que el 40 por ciento de las plazas se asignen mediante marcas mínimas y el 60 por ciento restante a través del ranking mundial. La ventana de clasificación comprenderá del 1 de noviembre de 2026 al 30 de abril de 2028, por lo que el mexicano necesitará conseguir nuevos resultados durante ese periodo.

Ante este panorama, Cruz reconoce que la clasificación mediante el ranking podría representar la vía más factible para conseguir su boleto olímpico: “Para la marca mínima, sí pusieron la verdad el estándar muy alto, en cuestión de que es bastante exigente. Y del lado del ranking, se tienen que correr por lo menos dos maratones por debajo de 2:09 o 2:08, para poder clasificar por puntos. Entonces yo creo que va a ser la vía por la que nos vamos a inclinar”, explicó el corredor, quien confía en mantener su evolución durante los próximos meses.

El primer objetivo dentro de su planificación será buscar un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia que podría aportar puntos para el ranking internacional: “El primero que tenemos en puerta sería la clasificación para Juegos Panamericanos Lima 2027. Ese maratón, por ser internacional, donde va lo mejor del continente, suma muchos puntos, entonces la idea es hacer una buena marca y también meterse al podio para que ese buen resultado nos ayude en el ranking para Juegos Olímpicos”, señaló Cruz.

La estrategia del mexicano contempla disputar una segunda prueba de maratón a finales de 2027 o principios de 2028, con el propósito de mejorar su posición mundial antes del cierre del proceso clasificatorio: “Lo siguiente, a finales de año, o a principios de 2028, sería buscar otro maratón, correr lo más rápido posible, y juntando esas dos marcas, pues ojalá se logre la clasificación olímpica”. El corredor considera que la preparación realizada junto con su entrenador, Enrique Hernández, y su equipo de trabajo será determinante para alcanzar la meta.

Para Jorge Luis Cruz, competir en Los Angeles 2028 tendría un significado especial por la presencia de la comunidad mexicana en California. Después de experimentar el respaldo de sus compatriotas durante el Maratón de Chicago, el atleta espera repetir esa conexión en una posible participación olímpica: “Mi sueño más grande es Juegos Olímpicos. Evidentemente lo tengo que trabajar, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero es prácticamente como correr en casa. Yo sé que es Estados Unidos, pero está lleno de mexicanos, y ahora que corrí en Chicago sentí ese apoyo, ese aliento, esa motivación por parte de los compatriotas y Los Ángeles no va a ser la excepción”.

El récord nacional conseguido en Chicago representa el punto de partida de una nueva etapa para el maratonista, quien reconoce la importancia del trabajo de su entrenador Enrique Hernández y del equipo multidisciplinario que lo acompaña. “Este año ha sido bastante bueno, la verdad es que rompimos la marca nacional de maratón en Chicago, algo increíble. Fue histórico, correr un Major la verdad es que es una experiencia inolvidable”. Ahora, el desafío de Cruz será trasladar ese rendimiento al periodo de clasificación olímpica y buscar convertirse en uno de los representantes mexicanos en el maratón de Los Angeles 2028.