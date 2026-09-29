Niklas Süle: de campeón de la Champions League como defensa, a la novena división ¡como portero!

El exdefensa del Bayern Munich y Borussia Dortmund dejó el fútbol profesional y ahora juega con sus amigos en el SV Tiefenbach

Niklas Süle con el SV Tiefenbach | DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Niklas Süle protagonizó un cambio de posición dentro del fútbol amateur alemán. El exdefensa de Bayern Munich, Borussia Dortmund y Hoffenheim dejó el profesionalismo este verano y actualmente juega con el SV Tiefenbach, de la novena división de Alemania, donde incluso tuvo que ocupar la portería.

Süle, quien desarrolló prácticamente toda su carrera como defensa central, llegó al fútbol amateur después de poner fin a su etapa profesional. Durante la temporada anterior con Borussia Dortmund sufrió diferentes problemas físicos que limitaron su participación a 13 partidos, situación que también influyó en su decisión de retirarse del máximo nivel.

El futbolista explicó que uno de los motivos para continuar vinculado al deporte fue la posibilidad de compartir el campo con personas cercanas. “En el SV Tiefenbach juegan dos de mis mejores amigos, uno de los cuales incluso es entrenador aquí. Después de 13 años como futbolista profesional, es un regalo absoluto para mí poder estar en el campo con mis colegas y disfrutar de nuevo a tope de este maravilloso deporte”, señaló Süle.

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Su regreso al fútbol amateur ya había incluido una modificación respecto a su posición habitual. En uno de sus primeros partidos con el Tiefenbach apareció en una zona más adelantada del campo y, posteriormente, también consiguió marcar un gol en una derrota por 7-2.

Süle y una nueva posición: portero

Ahora, la situación fue todavía más particular. Ante la ausencia del portero titular del SV Tiefenbach, Süle recibió la oportunidad de colocarse bajo los tres postes y utilizó los guantes para disputar partidos en una posición que no había ocupado durante su carrera profesional.

El estreno como guardameta se produjo ante el TSV Helmstadt, encuentro que terminó con derrota 2-1 para el Tiefenbach. Süle realizó algunas intervenciones durante el partido, aunque no pudo evitar los dos goles del conjunto rival.

Ya sabéis que NIKLAS SÜLE se retiró y ahora está en una nueva etapa como jugador de fútbol AMATEUR.



Parece que ser central no era suficiente.



Porque en su último partido fue PORTERO.



Aquí tenéis un vídeo que recoge sus “mejores”momentos. pic.twitter.com/8l8aD4FTb4 — Andrés Weiss (@andresweiss_) September 28, 2026

Posteriormente, el exinternacional alemán volvió a jugar como portero frente al VfB Epfenbach. En esta ocasión, el SV Tiefenbach consiguió la victoria por 3-2, por lo que Süle formó parte de un equipo que sumó tres puntos mientras él desempeñaba una función distinta a la que ocupó durante sus años en la Bundesliga.

Süle cerró su etapa profesional con un palmarés que incluye una Champions League, cinco títulos de Bundesliga y dos Copas de Alemania, además de 49 partidos con la selección alemana. Ahora, su actividad futbolística transcurre en una categoría amateur, donde combina los partidos con el SV Tiefenbach y la posibilidad de probar posiciones diferentes dentro del campo.