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España vs Croacia en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 29 de septiembre

Publicado por Alan Osornio

La actual campeona del mundo recibe a los croatas en Sevilla. Sigue el marcador al momento, estadísticas, goles y resultado

España vs Croacia, UEFA Nations League 2026 en vivo
España vs Croacia en vivo la UEFA Nations League 2026 hoy | Claro Sports

España y Croacia continúan su actividad en la UEFA Nations League. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos todos los detalles del encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo C. La actual campeona del mundo llega a la cita en Sevilla después de imponerse 2-3 a Inglaterra en Wembley, mientras que el conjunto croata lo hace tras vencer 1-2 a Chequia en su debut. ¡Duelo directo por el liderato del sector! Vámonos con toda la previa.

El compromiso de hoy tendrá como sede el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, inmueble ubicado en Sevilla, inaugurado en 1958 y cuya capacidad es para poco más de 43 mil espectadores.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el España vs Croacia hoy 29 de septiembre de 2026?

El partido entre España y Croacia, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, se disputará hoy martes 29 de septiembre en punto de las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo a través de Sky Sports en México, así como en el minuto a minuto de Claro Sports con las alineaciones, antecedentes, resumen y goles al momento.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Locura en Wembley! España vence a Inglaterra tras una montaña rusa de goles

Antecedentes del España vs Croacia y últimos resultados en la UEFA Nations League

A lo largo de la historia, España y Croacia se han enfrentado en 11 ocasiones, con balance positivo para La Roja. El combinado español registra seis victorias, dos empates y tres derrotas, con 23 goles anotados y 12 recibidos. La última vez que chocaron el resultado fue de 3-0 para la actual campeona del mundo, en el marco de la Eurocopa 2024.

Además destacan en el historial el 6-0 de España en la Nations League 2018-19, así como 5-3 a favor de la Furia en los octavos de final de la Eurocopa 2020 y el 5-4 en penaltis para los españoles en la final de la UEFA Nations League 2023 tras un 0-0 en 120 minutos.

  • 15/06/2024 | Eurocopa: España 3-0 Croacia
  • 18/06/2023 | UEFA Nations League | Final | Croacia 0-0 España (Definición por penales con triunfo español 5-4)
  • 28/06/2021 | Eurocopa | Octavos de final | Croacia 3-5 España (En tiempo suplementario)
  • 15/11/2018 | UEFA Nations League: Croacia 3-2 España
  • 11/09/2018 | UEFA Nations League: España 6-0 Croacia

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