La conversación entre Bryan Ruiz y Osael Maroto que abre una incógnita en Costa Rica

Cómo será el futuro del seleccionador tras la salida de Fernando Batista.

Bryan Ruiz, entrenador interino de Costa Rica | @laselecrc_

Bryan Ruiz llegó a la Selección de Costa Rica como técnico interino, pero su futuro podría ir más allá de los próximos dos partidos. Así lo dejó entrever Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, al revelar que conversó con el excapitán sobre la posibilidad de continuar en el proyecto. El dirigente confirmó que existe disposición para evaluar esa alternativa, aunque todavía no hay un acuerdo para su permanencia.

El nombramiento del Capi se produjo después de la salida de Fernando Batista y contempla los compromisos ante Nicaragua y Haití por la Concacaf Nations League 2026/27. El plan inicial es que, una vez cumplida esa tarea, regrese a Alajuelense, donde dirige a la categoría U-20. Sin embargo, las declaraciones de Maroto dejaron abierta una posibilidad que deberá resolverse después de esta etapa de emergencia.

¿Qué reveló Osael Maroto sobre el futuro de Bryan Ruiz?

El presidente de la Fedefútbol explicó que la conversación con Ruiz incluyó el interés que le genera trabajar con la selección. “Yo conversé con él hace unas horas y está anuente a que se revise el tema. Le llama muchísimo la atención el proyecto Federación, el proyecto Selección”, aseguró. Además, destacó el vínculo del exjugador con la Tricolor: “¿Quién más que él entiende y sabe lo que significa ponerse esa camiseta?”.

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El primer entreno de @bryanruizcr como Director Técnico Interino de La Sele 🤩🇨🇷 pic.twitter.com/0NBRhaKZgO — La Sele (@laselecrc_) September 29, 2026

Maroto también estableció una diferencia importante entre estar dispuesto a analizar la propuesta y aceptar el cargo de manera definitiva. “No es que nos haya dicho, ‘sí lo voy a tomar’, nos dijo que lo puede evaluar”, puntualizó. Sus palabras confirman que la continuidad de Ruiz está entre las posibilidades que considera la dirigencia, pero que el entrenador todavía no ha comprometido su futuro más allá de los encuentros acordados.

¿Cuándo se decidirá quién será el técnico permanente de Costa Rica?

La evaluación llegará después de los partidos y estará a cargo de la dirigencia junto al director de Selecciones Nacionales. Maroto explicó que “el Comité Ejecutivo va a evaluar de la mano de Ronald González quién será el cuerpo técnico que nos acompañe hacia adelante”. El objetivo es definir al responsable del proyecto hacia el Mundial de 2030, una decisión que la Federación mantiene pendiente tras el despido de Batista.

Para justificar la elección de Ruiz en este momento, el dirigente resaltó su trayectoria como seleccionado y el trabajo que viene realizando desde el banquillo. “Se le da la oportunidad a un exseleccionado, alguien que lo está haciendo muy bien como entrenador y nos sentimos muy cómodos con esto”, afirmó. También aseguró que Bryan recibió la oportunidad con entusiasmo, aunque reiteró que posteriormente se analizará su continuidad o la contratación de otro cuerpo técnico.

Alajuelense y la disponibilidad de Bryan Ruiz, factores para resolver su futuro

El vínculo con Alajuelense también forma parte del escenario. Ruiz sigue perteneciendo a la institución manuda, que pretende conservarlo y a la que debería regresar después de este interinato. Su llegada a la selección se da poco después de haber asumido temporalmente el primer equipo rojinegro, con el que consiguió victorias ante Marathón e Inter San Carlos antes de retomar sus funciones habituales.

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En aquella ocasión, Bryan no permaneció como entrenador del primer equipo por circunstancias familiares relacionadas con la salud de su esposa, que limitaban su disponibilidad para asumir esa responsabilidad a tiempo completo. Ese antecedente también ayuda a entender por qué su futuro requiere una evaluación personal. La Fedefútbol dejó abierta la puerta, pero será necesario conocer la decisión de Ruiz y la valoración del Comité Ejecutivo después de los dos partidos.

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