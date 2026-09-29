Chequia vs Inglaterra en vivo, UEFA Nations League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 2, hoy 29 de septiembre

Sigue todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha de la Fortuna Arena de Praga

Sigue el Chequia vs Inglaterra, en vivo. | Claro Sports

Chequia e Inglaterra se enfrentan este martes 29 de septiembre por la jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27, en un partido del Grupo 3 de la Liga A que tendrá como sede la Fortuna Arena de Praga. Los dos equipos llegan sin puntos después de perder en su presentación.

Chequia comenzó el torneo con una derrota por 2-1 ante Croacia, mientras que Inglaterra cayó 3-2 frente a España en Wembley. De esta forma, ambos conjuntos afrontan su segundo compromiso con la necesidad de sumar para evitar quedar rezagados dentro del sector.

El Grupo 3 también incluye a España y Croacia, selecciones que consiguieron los tres puntos durante la primera jornada. Inglaterra y Chequia aparecen con cero unidades antes de este enfrentamiento en Praga, de ahí su urgencia de sumar.

¿A qué hora juegan Chequia vs Inglaterra hoy 29 de septiembre en UEFA Nations League 2026?

El partido Chequia vs Inglaterra se disputará este martes 29 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en la Fortuna Arena de Praga. UEFA establece el inicio a las 20:45 horas de Europa Central.

El conjunto checo vuelve a jugar como local después de la derrota contra Croacia, mientras que Inglaterra tendrá su primera visita de esta edición de la Nations League después de abrir el torneo ante España.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de la UEFA Nations League 2026?

En México, el Chequia vs Inglaterra podrá verse en vivo a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones del Chequia vs Inglaterra, al momento

Los dos equipos quieren quedarse con los tres puntos en disputa, por lo que saltarán a la cancha con sus mejores futbolistas disponibles.

Chequia: Lukáš Horníček; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, Jiří Sláma; Michal Sadílek, Lukáš Červ; Lukáš Ambroš, Pavel Šulc, Adam Karabec; Adam Hložek.

Inglaterra: James Trafford; Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah; Elliot Anderson, Alex Scott; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka; Harry Kane.