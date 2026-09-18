Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo la Bundesliga 2026-27: resultado y goles de la jornada 4
Siga el Bayern Munich vs Unión Berlín en directo. Horarios del partido, además de opciones de streaming y televisión.
¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Unión Berlín hoy 18 de septiembre de 2026?
El partido entre los equipos alemanes, correspondiente a la cuarta fecha de la Bundesliga 2026-27, será a partir de la 1:30 p.m. en horario de Colombia. A continuación relacionamos el horario para otras partes del mundo, teniendo en cuenta que el local es a las 8:30 p.m:
- México: 12:30 p.m.
- Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua): 12:30 p.m.
Alineaciones del Bayern Munich vs Unión Berlín para la jornada 4, al momento
Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. D.T.: Vincent Kompany.
Unión Berlín: Frederik Ronnow, Christopher Trimmel, Leopold Querfeld, Felix Uduokhai, Tom Rothe; Michel Aebischer, Rani Khedira, Janik Haberer, Andras Schafer, Woo-Yeong Jeong y Emmanuel Latte Lath. D.T.: Mauro Lustrinelli.
¿Dónde ver el Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo? Canales de TV y streaming online
Dicho partido se podrá ver a través de la señal de televisión de ESPN en Colombia, México y Centroamérica. Vía online Disney + también ofrece ese servicio. Por otra parte, solo para territorio mexicano, Sky Sports lo emite al igual que su plataforma Sky+.