Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo la Bundesliga 2026-27: resultado y goles de la jornada 4

Siga el Bayern Munich vs Unión Berlín en directo. Horarios del partido, además de opciones de streaming y televisión.

Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo por la Bundesliga

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Unión Berlín hoy 18 de septiembre de 2026?

El partido entre los equipos alemanes, correspondiente a la cuarta fecha de la Bundesliga 2026-27, será a partir de la 1:30 p.m. en horario de Colombia. A continuación relacionamos el horario para otras partes del mundo, teniendo en cuenta que el local es a las 8:30 p.m:

México: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua): 12:30 p.m.

Alineaciones del Bayern Munich vs Unión Berlín para la jornada 4, al momento

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. D.T.: Vincent Kompany.

Unión Berlín: Frederik Ronnow, Christopher Trimmel, Leopold Querfeld, Felix Uduokhai, Tom Rothe; Michel Aebischer, Rani Khedira, Janik Haberer, Andras Schafer, Woo-Yeong Jeong y Emmanuel Latte Lath. D.T.: Mauro Lustrinelli.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Unión Berlín en vivo? Canales de TV y streaming online

Dicho partido se podrá ver a través de la señal de televisión de ESPN en Colombia, México y Centroamérica. Vía online Disney + también ofrece ese servicio. Por otra parte, solo para territorio mexicano, Sky Sports lo emite al igual que su plataforma Sky+.

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