Luis Díaz lanza espaldarazo a Harry Kane rumbo al Balón de Oro: “Es magnífico”

El extremo del Bayern Munich se destapó sobre la actualidad de la Selección Colombia y el Bayern Munich con su candidatura al Balón de Oro.

Luis Díaz y Harry Kane | REUTERS

Luis Díaz fue la gran ausencia para los primeros duelos amistosos después de la Copa del Mundo. No ha sido una etapa fácil para el extremo, algo cuestionado en el Bayern Munich por su nivel futbolístico. En palabras de Néstor Lorenzo, decidió no llamarlo para que tenga cierta frescura de cara a las próximas jornadas.

Lo han empezado a criticar en Alemania por un irregular inicio de temporada. Si bien ya logró marcar gol, no se le nota con el mismo ímpetu que se le caracteriza en cada partido. Ahora bien, sin actividad en la ‘Tricolor’, buscará reencontrarse con la energía necesaria para darle el salto de calidad al cuadro bávaro.

En medio de este arranque rocambolesco, ‘Lucho’ recibió su nominación al Balón de Oro de la temporada junto a otros compañeros, entre ellos, Harry Kane y su favoritismo para llevarse el galardón individual más importante del deporte. El extremo dialogó con ESPN sobre varios temas, entre ellos, el respaldo a Néstor Lorenzo, una nueva era rumbo a la Copa América y su actualidad en el Bayern Munich.

La nominación al Balón de Oro y su candidato

“Es un extra porque no muchos tienen la posibilidad de estar nominados. Me llena de orgullo saber que hago parte de esta lista. Te pones objetivos, metas y a veces no imaginas llegar tan lejos, pero cosas como estas que te lleguen te hacen feliz (…) Harry Kane es candidato número uno a ganárselo. Sabía que hacía muchísimos goles, pero compartir todos los días con él, ver lo que hace en los entrenos, la mentalidad que él tiene me deslumbró aún más. No sé, es magnífico. Para mí no hay descripción”.

El valor de estar en el Bayern Munich

“El Bayern es especial. Es algo que llegó y aún me sigue haciendo muy feliz. Cuando tú llegas y te hacen ver como si estuvieras muchísimo tiempo parte de ellos, te hacen como si fueras de la familia, es un poco más fácil para poder adaptarte. Hicimos una gran temporada, pero si no ratificad este año lo mismo o aún más, creo que quedará en el olvido y no haremos nada. Tenemos que ir por todos los campeonatos”.

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La continuidad de Néstor Lorenzo

“Me parece muy bien. El profe hizo un proceso muy bueno y muy lindo. Logró cosas e hizo méritos para que le den una nueva oportunidad. No fue el Mundial que queríamos pero podemos mejorar y en los próximos años ir más adelante. Deberíamos hacer mejores papeles”.

La admiración a la hinchada colombiana

“Ha sido increíble la relación con el hincha colombiano. Nos han apoyado en cada competición que hemos tenido a lo largo de estos años, donde se manifestaron en cualquier lugar del mundo. La gente tenía un amor por el fútbol y que enamora y te motiva a querer regalarles algo. Merecen tener algún título para quedar en la historia”.

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