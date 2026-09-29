Vertex Cup 2026: calendario oficial de todos los partidos del torneo y dónde ver en vivo

Vertex Cup 2026: calendario completo, cuándo juega la selección mexicana sub 17 y dónde ver en vivo

¿Dónde ver la Vertex Cup 2026, en vivo? | Vertex Cup

La Selección Mexicana sub 17 tendrá su última prueba internacional antes de disputar la Copa Mundial de la categoría con su participación en la Vertex Cup 2026. El torneo reunirá en Londres a cuatro selecciones clasificadas a Qatar: México, Argentina, China y Tanzania. La competencia se disputará del 1 al 7 de octubre y contará con seis partidos repartidos en tres jornadas.

Para el equipo dirigido por Jürgen Castañeda, el certamen representa una oportunidad importante para ajustar detalles antes del Mundial. El Tri llega después de dominar su proceso clasificatorio en Concacaf, donde ganó sus cuatro encuentros de la fase de clasificación, anotó 20 goles y únicamente recibió dos.

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La escuadra aseguró su novena participación consecutiva en una Copa Mundial sub 17 después de vencer 2-1 a Trinidad y Tobago, encuentro en el que Jesús Orduño y Adán Sánchez marcaron los goles mexicanos. Ahora, el equipo podrá medirse en Londres ante rivales de tres confederaciones diferentes antes de afrontar el Grupo K del Mundial frente a Rumania, Camerún y Venezuela.

La Vertex Cup celebrará en Londres su segunda edición después del torneo inaugural disputado en Miami. En aquella competencia participaron Inglaterra, Argentina, México y Estados Unidos; el Tricolor consiguió una victoria 3-2 sobre la albiceleste en la jornada inicial. El objetivo del torneo es ofrecer a las selecciones juveniles partidos internacionales ante estilos y culturas futbolísticas distintas en un formato similar al de una concentración de selección absoluta.

Vertex Cup 2026: ¿Cuándo inicia el torneo y dónde ver en vivo?

La Vertex Cup London 2026 se disputará del 1 al 7 de octubre en Londres, Inglaterra. Argentina, México, China y Tanzania jugarán un formato de todos contra todos, con tres partidos para cada selección y un total de seis encuentros.

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Los partidos se repartirán entre el jueves 1, domingo 4 y miércoles 7 de octubre. Para México, el torneo comenzará frente a Argentina y continuará con los enfrentamientos ante China y Tanzania.

Todos los partidos del Tri juvenil en la Vertex Cup 2026 podrán seguirse a través de Claro Sports Premium en YouTube.

Calendario oficial Vertex Cup 2026: todos los partidos y cuándo juega México sub 17

México enfrentará a Argentina, China y Tanzania antes de concentrarse en su participación mundialista, donde compartirá sector con Rumania, Camerún y Venezuela. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Jueves 1 de octubre

China vs Tanzania | 07:00 horas

Argentina vs México | 10:00 horas | Claro Sports Premium

Domingo 4 de octubre

México vs China | 07:00 horas | Claro Sports Premium

Tanzania vs Argentina | 10:30 horas | Claro Sports Premium

Miércoles 7 de octubre

Argentina vs China | 04:00 horas

México vs Tanzania | 07:00 horas

Convocatoria de México para la Vertex Cup 2026

Jürgen Castañeda convocó a 22 futbolistas para disputar la Vertex Cup como parte del proceso de preparación y desarrollo de la Selección Mexicana sub 17. La plantilla incluye jugadores de clubes de la Liga MX, MLS y fútbol europeo.

Porteros: José Corona (Tijuana) y Marcelo Ávalos (San José Earthquakes).

José Corona (Tijuana) y Marcelo Ávalos (San José Earthquakes). Defensas: Adonai Valdez (América), Miguel Rivera (América), Gabriel Martínez (Atlas), André Godinez (Guadalajara), Gerson Gutiérrez (Guadalajara), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Monterrey).

Adonai Valdez (América), Miguel Rivera (América), Gabriel Martínez (Atlas), André Godinez (Guadalajara), Gerson Gutiérrez (Guadalajara), Alan Hernández (León), Dylan Martínez (Necaxa) y Álvaro Velázquez (Monterrey). Mediocampistas: Ricardo González (América), Ángel Reyes (Atlético San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan De La Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Martínez (Querétaro), Alberto Cisneros (León), Edy Lugo (Monterrey) y Matthew Arana (Houston Dynamo).

Ricardo González (América), Ángel Reyes (Atlético San Luis), Jesús Orduño (Tijuana), Jonathan De La Fuente (Colorado Rapids), Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb), Juan Martínez (Querétaro), Alberto Cisneros (León), Edy Lugo (Monterrey) y Matthew Arana (Houston Dynamo). Delanteros: Fernando Ruíz (Toluca), Edgar Vargas (Guadalajara) y Adán Sánchez (Monterrey).

¿Dónde ver en vivo todos los partidos del torneo Vertex Cup 2026?

Los partidos de la Vertex Cup 2026 podrán verse en vivo y en línea a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal, lo que permitirá seguir el torneo desde diferentes dispositivos y disfrutar de los encuentros sin anuncios ni interrupciones.