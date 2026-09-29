Sebastián Oliveros lanza dardo al Tolima tras su despido: “Desafortunadamente no hubo proceso”

El técnico fue cesado de su cargo en el ‘Pijao’ por cuenta de la irregularidad de resultados en sus últimos partidos.

Sebastián Oliveros, DT colombiano | Vizzor

Hay nuevos aires en el Deportes Tolima. Aunque el ciclo de Sebastián Oliveros no dio para más, rápidamente el club anunció que Luis Fernando Suárez llegará a tomar el timón del plantel profesional. El equipo se mantiene en los ocho, pero el cúmulo de malos resultados llevó a que la dirigencia decida prescindir de sus servicios.

El vaso se derramó con el último empate frente a Fortaleza en el Estadio de Techo. Oliveros podía escalar con el ‘Pijao’ al podio del certamen, pero un sorpresivo tiro libre cambió el resultado para que Tolima dejara ir dos puntos cruciales. Se va con apenas 14 partidos dirigidos, sumando seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Además no se le perdonó la eliminación en Copa a manos del Deportes Quindío, así como la salida de Libertadores al ser goleado por Independiente del Valle en el acumulado.

A través de un diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, Oliveros manifestó que no estaba de acuerdo con la decisión. Subrayó que en el fútbol colombiano no hay procesos para cosechar logros a nivel internacional. Sin embargo, respetó el veredicto de la dirigencia.

La decisión del Deportes Tolima

“Terminado el partido de Fortaleza, el día domingo que me alegró mucho por volver a Techo, estamos en la rueda de prensa, salimos y en la tarde de ayer los directivos me hacen una llamada y tomaron una decisión de que el proceso se interrumpe, que no va más. Yo les digo que ok, que no comparto porque siento que el equipo estaba dentro de los ocho, pero entendía. Son decisiones y en este caso sabíamos que esto podía pasar. Ya es mirar para adelante”.

¿Cómo tomó la noticia el grupo de jugadores?

“Ayer no entrenamos. Cuando jugamos en Bogotá nos devolvemos por tierra, entonces volvimos en la madrugada. El equipo descansaba y hoy en la mañana fui, me despedí del grupo y del staff, con todas las personas que nos acompañaban en el día a día. Ya estoy en mi casa y pienso en lo que será el futuro y el de todas las personas cercanas a mí”.

La rapidez de todo el proceso

“Lo primero es que todo se dio muy rápido. El 28 de junio, cuando se da la salida del profe Lucas a Nacional, se comunican conmigo. Entre el 29 y 30 se buscó finiquitar todo. Ese primer día entrené a Fortaleza en la mañana y luego viajamos para llegar acá. Había una expectativa muy grande en este semestre por los objetivos que tenía el club, eran tres torneos con búsqueda de lograr grandes resultados. En los primeros 20 días ya estábamos compitiendo.

¿Qué pasó en su era?

“El inicio no tuvo esa primera aceptación y el partido de Copa ante Quindío queda en la memoria de la gente por haber perdido. Desde ahí el ambiente se volvió tenso, pesado y difícil. Fue cada partido complejo, buscando que el equipo engranara, pero con la seguidilla fuimos perdiendo gente. Tuvimos la mala suerte de que en momentos puntuales esos hombres se nos cayeran. El partido contra Independiente del Valle acá, que lo competimos bien y llegamos varias veces al arco rival, después de esa eliminación la gente estaba con una tensión máxima. Desde lo que nosotros veíamos como staff, debíamos llevar una planificación para clasificar. Al final todo esto es aprendizaje”.

La enseñanza del Deportes Tolima

“Desafortunadamente no hubo proceso. Estaba en un lugar donde trabajé diez años en la institución, cuatro al frente del equipo profesional. Estaba siendo valorado y tenía un trabajo grande con la institución. Vengo a un club donde veía eso, que podía seguir con ese proceso. Era muy importante llegar a un club donde la gente supiera que cuando llevan a Sebastián Oliveros, es de idea y no se elabora tan pronto. Los tiempos de trabajar eran muy cortos, porque era recuperar y viajar. Tendré que hacer esa evaluación, ese paso a paso de lo que fue cada momento, pero me queda claro que no hubo proceso y va a ser muy difícil que el fútbol colombiano se pueda estabilizar si no tenemos proceso. Estábamos dentro de los ocho y a diez segundos de ser terceros”.

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