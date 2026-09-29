Camilo Romero respalda a Rafa Márquez: “Puede cambiar la mentalidad y hacer trascender a México a nivel mundial”

El exdefensa mexicano pidió confianza para el nuevo seleccionador y continuidad para su proyecto rumbo a 2030

Camilo Romero considera que Rafael Márquez cuenta con la experiencia para cambiar la mentalidad del futbolista mexicano y ayudar a que la selección mexicana pueda dar un paso hacia la trascendencia internacional. El exjugador de Chivas y del Tricolor respaldó el inicio del nuevo proceso y destacó la trayectoria que acumuló el ahora seleccionador durante su etapa como futbolista.

Romero puso énfasis en la necesidad de respaldar a un entrenador mexicano después de los cuestionamientos que durante años existieron sobre la falta de oportunidades para técnicos nacionales al frente del combinado. Para el exdefensa, la trayectoria de Márquez con México y su experiencia en cinco Copas del Mundo pueden convertirse en herramientas para trabajar con las nuevas generaciones.

“Creo que Rafa tiene las tablas para poder darle la confianza a los jóvenes. Siempre se ha criticado en México que por qué no tenemos un seleccionador mexicano y hoy que lo tenemos, creo que lo tenemos que apoyar. El segundo referente de México para mí es Hugo Sánchez. El segundo es Rafa Márquez, donde tiene toda la experiencia en los Mundiales que jugó, todos los partidos que jugó con selección mexicana, todo el historial que tiene”, declaró Romero.

Las palabras del exfutbolista se produjeron en entrevista exclusiva con el programa Peloteando de Claro Sports, espacio en el que se ha dado seguimiento al inicio de la etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. El entrenador comenzó su gestión con un empate 1-1 frente a Colombia en Baltimore y este martes 29 de septiembre afronta su segundo compromiso contra Perú en Nueva Jersey.

Romero también señaló que el conocimiento adquirido por Márquez a lo largo de su carrera puede trasladarse al trabajo con los futbolistas que forman parte del nuevo ciclo. “Yo creo que tiene toda la experiencia para poderla mostrar y enseñarle a los jugadores que él quiere elegir, que son jóvenes, y que va a cambiar lo que es la historia del fútbol mexicano. Para mí lo veo bien, lo veo confiado, veo a los jugadores muy contentos y con un fútbol que quiere plasmar, alegre y con mucha posesión de pelota”.

El cambio de mentalidad con Rafa Márquez

Uno de los puntos que Romero considera necesarios para este nuevo proceso está relacionado con la confianza del futbolista mexicano en sus posibilidades de competir y alcanzar objetivos a nivel internacional. El exjugador cree que Márquez puede transmitir parte de la experiencia que obtuvo durante su etapa con el Tricolor.

“Creo que convencerlos en que México puede, en que México puede ganar, porque al fin de cuentas nos ha pasado que nos hemos quedado siempre al último y creo que Rafa tiene, como te digo, la experiencia. Ha vivido todos los Mundiales que vivió y que nos quedamos también en el quinto partido”, explicó.

Romero considera que el trabajo no solo deberá concentrarse en aspectos futbolísticos. La mentalidad aparece como uno de los elementos que, desde su perspectiva, Márquez puede modificar dentro del vestidor mexicano para buscar resultados fuera del ámbito de Concacaf.

“Creo que puede cambiar la mentalidad, creo que puede cambiarle al jugador el conocimiento de la categoría de futbolista mexicano, que sí puede lograr lo que busca, que es trascender como selección mexicana, trascender a nivel mundial, y qué mejor que las tablas que tiene Rafa”, señaló.

El propio Márquez ha colocado la confianza del futbolista entre los puntos de su proyecto. Antes de su debut como seleccionador aseguró que una de sus intenciones es convencer a los jugadores de que crean en sus capacidades. También ha señalado que buscará potenciar a los elementos mexicanos y aprovechar a la selección como una vitrina que pueda abrir oportunidades en Europa.

Camilo pide continuidad para el proceso hasta 2030

El exjugador de Guadalajara también pidió que los directivos mantengan el respaldo al entrenador incluso si aparecen resultados adversos durante los primeros partidos. Romero considera que el proyecto de Márquez debe tener continuidad hasta 2030 y no depender de resultados a corto plazo.

“Yo creo que tienen que ser muy firmes los directivos en que ese es el proceso, que es Rafa Márquez y que Rafa Márquez tiene que llegar hasta el 30, con posibilidad de llegar hasta el otro Mundial. Entonces, yo creo que si yo fuera directivo no escucharía lo que todo el entorno de la prensa dice, porque es normal”, afirmó.

Romero cerró su postura con un llamado a sostener el proyecto: “En México se critica mucho cuando se pierde un partido, pero no se ven las formas tampoco o no se ven los procesos a largo plazo. Entonces, yo, si fuera directivo, me quedaría firme y no pasa nada. Se queda Rafa hasta el 2030 y dándole la confianza para que toda la gente creamos en él”.

Destaca el proyecto de Chivas y respalda la salida de la ‘Hormiga’ González a Europa

Camilo Romero también habló sobre el momento de Chivas y el trabajo de Gabriel Milito con los jóvenes del Guadalajara. El exjugador rojiblanco considera que el técnico ha dado confianza a los futbolistas mexicanos y destacó que pertenecer al Rebaño puede representar una oportunidad para acercarse a la selección mexicana. “No se me hace doble responsabilidad, se me hace doble oportunidad. Porque el de Chivas está más cerca de ser seleccionado por ser mexicano. Entonces, si el equipo Guadalajara, como lo hemos visto los últimos dos torneos, anda bien, la selección voltea a ver a Guadalajara para tener la posibilidad de estar en selección”, señaló.

Romero también respaldó la decisión de Armando ‘la Hormiga’ González de continuar su carrera en Europa y cuestionó las críticas sobre el destino elegido por el delantero. “Acá en México estamos insistiendo de que jugadores se vayan al extranjero a competir y hoy que se va la Hormiga, ¿por qué se va a ese equipo? O sea, la verdad, no seamos malos. Yo creo que la Hormiga es un tipo profesional, un tipo con mucha capacidad, con muchas ilusiones, que va a hacer el trabajo bien para poder crecer y ojalá le toque la oportunidad de llegar a otro equipo con más categoría, en las ligas de mejor nivel en Europa”.

Para el exseleccionado mexicano, competir en Europa puede ayudar al atacante a sumar experiencia y aumentar sus opciones dentro del Tricolor. Romero considera que México necesita futbolistas que tengan actividad en el fútbol europeo y respaldó el paso dado por González: “Tenemos que tener un referente en selección y qué mejor que los jugadores que juegan en Europa, que tienen más de lo que hablábamos: más trabajos con mejores jugadores, creces mejor con mejores jugadores, las mejores ligas, las competiciones. Entonces, yo le auguro que va a ser un jugador importante en Europa y que va a ser muy importante en selección”.